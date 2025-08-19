Gürcistan'a Kaçmaya Çalışan Firari Hükümlü Kars'ta Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'dan Kars'a gelerek Gürcistan'a kaçmaya çalışan ve sahte kimlik taşıyan firari hükümlü H.K., halk otobüsünde yapılan bir operasyonla yakalandı. Üzerinde sahte kimlik bulunan H.K.'nın dolandırıcılık ve otodan hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunuyor ve hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası mevcut.

Batman'dan Kars'a gelerek Gürcistan'a kaçmaya çalışan firari hükümlü, başkasının adına düzenlenen kimlikle halk otobüsünde yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında H.K'yi (33) Faikbey Caddesi'nde bindiği halk otobüsünde yakaladı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede H.K'nin üzerinde V.Ö. adına düzenlenmiş sahte kimlik olduğu tespit edildi.

"Dolandırıcılık" ve "otodan hırsızlık" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu ayrıca hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 21 bin lira adli para cezası bulunduğu belirlenen H.K'nin Batman'dan Gürcistan'a kaçmak için Kars'a geldiği anlaşıldı.

H.K. emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında

Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'ndan gündeme bomba gibi düşen Mansur Yavaş iddiasına yalanlama

Siyaset gündemine bomba gibi düşen iddiaya jet yalanlama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.