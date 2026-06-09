Erzurum'da 4 yıl sonra cinayet dosyası yeniden açıldı

BELÇİKA'dan tatil için geldiği memleketi Erzurum'da otomobilinde bıçaklanarak öldürülen Muhammed Kılıç'ın cinayet dosyası, 4 yıl sonra yeniden açıldı. O dönem gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İ.Ş. hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede İ,Ş.'nin olay sonrası kaybolduğunu öne sürdüğü, suç aleti olduğu değerlendirilen bir tarafı keskin, diğer tarafı tırtıklı bıçağın kızı tarafından çizilen resmi de dosyaya girdi.

Olay, 10 Temmuz 2022'de saat 00.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Dadaşlar Caddesi'nde meydana geldi. Belçika plakalı 2-BKK-312 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz duran kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi bıçakla boğazı kesilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin Belçika'da yaşayan, tatil nedeniyle memleketi Erzurum'da bulunan Muhammed Kılıç olduğu tespit edildi. Muhammed Kılıç'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin İ.Ş. gözaltına alındı. İ.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O dönem yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Cumhuriyet savcılığı, 4 yıl sonra dosyayı yeniden ele aldı. Adli Tıp raporları, kamera kayıtları, tanık ifadeleri ve olay yeri inceleme tutanakları tekrar incelendi. Yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı.

İddianamede, olay günü Muhammed Kılıç'ın M.Ş.'nin evine gittiğini, burada İ.Ş., U.C., M.K., T.İ., O.D., L.A., P.Ö., M.T. ve Y.K.'nin olduğu belirtildi. Evdeki kişilerin büyük bölümünün uyuşturucu madde etkisinde olduğu, bu nedenle eve giriş ve çıkış saatlerinin net olarak tespit edilemediğine yer verildi. Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, Muhammed Kılıç ile İ.Ş.'nin uyuşturucu almak için M.K.'ye para verdiği, ancak M.K.'nin geri dönmemesi üzerine Muhammed Kılıç ve İ.Ş.'nin öfkelendiği belirtildi. Tanık Y.K. ifadesinde, olay günü İ.Ş.'nin gergin ve öfkeli olduğunu, sebebini sorduğunda cevap vermediğini hatta kendisi ile tartıştığını anlattı.

İddianamede, olaydan yaklaşık 15 dakika sonra İ.Ş.'nin Keresteciler Caddesi ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi kesiminde tren raylarından geçerek yürüdüğünün güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi. Kamera görüntülerinde şüphelinin sağa sola el kol hareketleri yaptığı, sendeleyerek yürüdüğü ve ayakta durmakta zorlandığının görüldüğü kaydedildi.

Olay gecesi araçla giderken şüpheli İ.Ş.'yi demir yolu civarında gördüğünü belirten akrabası C.Ş. ifadesinde, "Sağa sola el kol hareketleri yapıyor, kendi kendine konuşuyordu. Biz aracın içerisindeydik ne dediğini duymadık. Üzerinde koyu renk penye vardı. Kıyafetleri dağınık ve bakımsızdı. Birileriyle konuşuyormuş gibi yürüyordu. Bu saatte nereden geliyor diye kendi aramızda konuştuk" dedi. C.Ş.'nin ifadesi üzerine yeniden incelenen KGYS kayıtlarında, görüntülerdeki beyaz otomobilin C.Ş.'nin kullandığı araç olduğu tespit edildi.

Dosyada ayrıca olay gecesi saat 03.30 sıralarında İ.Ş.'nin Ali Paşa Mezarlığı çevresinde görüntülendiği, Topdağı Caddesi'ne doğru bakarak tedirgin hareketler sergilediği ve bir süre ağaçların altında bekledikten sonra bölgeden ayrıldığının kamera kayıtlarına yansıdığı bilgisine de yer verildi.

'ŞEYTANLARIN TAKİP ETTİĞİNİ SÖYLERDİ'

İddianamede, şüphelinin eşi L.Ş.'nin ifadesine de yer verildi. L.Ş., eşinin yaklaşık 2 yıldır uyuşturucu kullandığını, uyuşturucu kullanmadığında kendi halinde, melek gibi bir insan olduğunu, ancak madde etkisindeyken sürekli takip edildiğini düşündüğünü, kendi kendine konuştuğunu ve paranoyak tavırlar sergilediğini anlattı. L.Ş., "Sürekli birilerinin kendisini izlediğini söylerdi. Polislerin ve şeytanların kendisini takip ettiğini düşünürdü" dedi.

'ÖLDÜRÜCÜ YARA TEK TARAFI KESKİN, DİĞER TARAFI TIRTIKLI BİR BIÇAKTAN'

Dosyanın yeniden açılmasına neden olan en önemli delillerden birinin de İ.Ş.'nin kızının çizdiği bıçak resmi oldu. İddianamede, İ.Ş.'nin sürekli yanında taşıdığı öne sürülen ve olay sonrası kaybettiğini belirttiği bıçağın, kızı tarafından çizildiği kaydedildi. Çizimdeki bıçağın bir tarafının testere ağzı şeklinde tırtıklı, diğer tarafının keskin olduğu, sap kısmının siyah bantla sarıldığı, metal renkli ve küt uçlu olduğu belirtildi. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nun raporunda da Muhammed Kılıç'ın vücudundaki öldürücü yaranın tek tarafı keskin, diğer tarafı tırtıklı bir bıçakla oluşmuş olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Raporda, göğüs bölgesindeki bıçak darbesinin sağ köprücük kemiği ile birinci kaburgayı kırdığı, sağ akciğerde yaralanma oluşturduğu ve tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

CİNAYET BÜRO EKİPLERİNDEN CANLANDIRMA

Dönemin Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin soruşturma kapsamında olay gecesine ilişkin özel canlandırma çalışmaları yaptığı da iddianamede yer aldı. Polis ekipleri, Muhammed Kılıç'ın kullandığı füme renkli otomobile benzer aynı model ve renkte araç temin etti. Araç içerisine maktul ve şüphelinin fiziki özelliklerine benzer kişiler oturtularak olay gecesindeki kamera açıları yeniden analiz edildi. Yapılan incelemelerde, olay günü elde edilen görüntülerde araç sürücüsü dahil araç içerisinde kimsenin seçilemediği, bu nedenle İ.Ş.'nin olay sırasında araçta bulunmuş olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI UYGULAMALI İNCELENDİ

Soruşturma dosyasında, İ.Ş.'nin olay sonrası yürüdüğünü iddia ettiği güzergah üzerinde de uygulamalı çalışma yapıldığı belirtildi. Polis ekipleri, şüphelinin fiziki özelliklerine benzer bir kişiyle olay yerinden hemzemin geçide kadar yürüyüş temposu ve süre hesabı yaptı. Güvenlik kameralarının görüş açıları harita üzerinde tek tek işaretlenirken, şüphelinin geçtiğini söylediği bazı noktalarda hiçbir görüntüsüne rastlanmadığı ifade edildi.

Cumhuriyet savcılığı, Adli Tıp raporları, kamera kayıtları, tanık ifadeleri ve olay yeri inceleme tutanaklarının birlikte değerlendirildiğinde Muhammed Kılıç'ın araç içerisinde güçlü kuvvetli biriyle boğuşma yaşadığının değerlendirildiğini belirtti. Adli Tıp raporunda, vücuttaki kesici-delici alet yaralarının bir tarafı keskin diğer tarafı tırtıklı bir bıçakla oluşmuş olabileceği yönünde değerlendirme yapıldığı, maktulün kıyafetlerinde bulunan çok sayıdaki kesik ve yırtığın da benzer özellikteki bir bıçaktan kaynaklanabileceğinin belirtildiği aktarıldı. Savcılık, şüpheli İ.Ş.'nin yanında sürekli taşıdığı öne sürülen ve çocuğunun çizdiği resimde tarif edilen bıçak ile Adli Tıp bulgularının örtüştüğünü, olay sonrası kıyafetlerini değiştirdiğini, yürüyüş güzergahına ilişkin ifadelerinin kamera kayıtlarıyla çeliştiğini ve tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde Muhammed Kılıç'ı araç içerisinde çıkan kavga sonrası bıçaklayarak öldürdüğüne yönelik yeterli şüphe oluştuğunu belirterek 'Kasten öldürme' suçundan yargılanarak müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. İddianame Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İ.Ş.'nin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı