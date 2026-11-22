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Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - İstanbul Güngören'de, 30 Ağustos 2023'te iki grubun kahvehanedeki silahlı çatışmasında Burak Kan ve Servet Aytaş'ın ölümü, 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Savcı, 6 sanık için 5'er kez müebbet hapis cezası, 4 firari sanığın dosyasının ise ayrılması istendi. Saldırıda hayatını kaybeden Burak Kan'ın ailesinin avukatı Onur Cingil, "Savcının mütalaasının, sokak çetelerinden etkilenen diğer ailelerin davaları bakımından da emsal olmasını bekliyoruz" dedi.

İstanbul Güngören ilçesinde, 30 Ağustos 2023'te bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda Burak Kan ve Servet Aytaş'ın hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili davada sona gelindi. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 11 sanıklı davada, Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcılığın esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların iştirak halinde ve öldürme kastıyla hareket ettikleri belirtildi. Mütalaada, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar, Aydın Aslan, Serhat Türe, Yakup Yıldız ve Yusuf Yıldız hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verilmesi istendi.

Savcı, diğer sanıklar Ekrem Kuşak, Metin Saldız, Dursun Ulutaş, Oktay Yalçın, Burak Özgürhan Kılıç, Berkay Denizci'nin, Burak Kan ve Servet Aytaş'ın öldürülmesinin yanı sıra 3 kişiye yönelik eylemlerin de kasten öldürmeye teşebbüs kapsamında kaldığı kanısına vardı. Bu sanıkların, 2 kişinin ölümüne yönelik "kasten öldürme" suçundan 2'şer kez, 3 kişiye yönelik ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 3'er kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada, sanık Ahmet Gündüz'ün ise silahlı saldırıyı defetmek amacıyla hareket ettiği ve eyleminin "meşru müdafaa" kapsamında kaldığı belirtilerek, beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirildi.

"HİÇ KİMSENİN SOKAK ÇETELERİ TARAFINDAN HAYATTAN KOPARILMAMASINI İSTİYORUZ"

Burak Kan ailesinin avukatlarından Onur Cingil, davanın 15. celsesinin görüldüğünü belirterek, üç buçuk yıldır her duruşmada "Burak Kan için adalet" çağrısı yaptıklarını söyledi.

Savcının mütalaasını sunduğunu kaydeden Cingil, firari sanıklarla ilgili dosyanın ayrıldığını, mevcut dosyadaki sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendiğini aktardı. Savcının talebinin bekledikleri ve hukuken gerekli gördükleri yönde olduğunu vurgulayan Cingil, mütalaadan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Cingil, "Savcının mütalaasının yalnızca Burak Kan ailesi açısından değil, sokak çetelerinden etkilenen diğer ailelerin davaları bakımından da emsal olmasını bekliyoruz. Geç gelen adalet, adalet değildir. Nasıl cezalar verilirse verilsin, kayıplar geri gelmemektedir. Ancak yeni kayıpların önlenmesi gerekiyor. 22 Aralık'ta görülecek duruşmada savcının mütalaası doğrultusunda karar verilmesini ve sanıkların en üst hadden cezalandırılmasını bekliyoruz" dedi.

Devlet yetkililerine de çağrıda bulunan Cingil, "Bu suçlar işlenmeden önce İçişleri ve Adalet bakanlıklarının caydırıcı önlemler alması, sokak çetelerine yönelik operasyonlar yürütmesi gerekiyor. Türkiye'de hukuk devletinin ve adaletin egemen olmasını, hiç kimsenin sokak çeteleri tarafından hayattan koparılmamasını istiyoruz" diye konuştu.

"BURAK İÇİN MÜCADELEMDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

Burak Kan'ın eşi Burcu Kan da üç yıldır adalet mücadelesi verdiğini vurgulayarak, "Üç yıldır kapı kapı, duruşma duruşma umutlarımı ve acımı yanımda taşıyarak mücadele ediyorum. Benim için bu sadece bir dava değil, eşimin yarım kalan hayatının hesabıdır. Mütalaa açıklandı, şimdi sıra adaletin yerini bulmasında. Burak için mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında yaşanan olayda, kahvehane önüne araçla gelerek ateş eden sanıklara kahvehaneden yine silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmış, saldırı sırasında, yoldan geçen 59 yaşındaki Servet Aytaş ile kahvehanede bulunan 32 yaşındaki Burak Kan hayatını kaybetmişti.

Kaynak: ANKA