Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 2 şüpheli gözaltına alındı / Arşiv eklendi
Güncelleme:
17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından annesini tehdit eden 2 kişi daha gözaltına alındı. Toplamda 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerlerinin ifadeleri alınıyor.

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit eden 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sanal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve anne Gülhan Çağlayan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 3 şüphelinin Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan konuya ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarında İstanbul dışında yaşadığı tespit edilen ve Atlas Çağlayan'ın annesini tehdit ettiği belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
