Güneydoğu Anadolu'da Toz Taşınımı Bekleniyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı illerde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.