Güneydoğu Anadolu'da Toz Taşınımı Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam ve gece saatlerinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de toz taşınımı olacağını açıkladı. Vatandaşların hava kalitesindeki azalma ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olması gerekiyor.
Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel