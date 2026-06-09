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İslam'ı araştıran Güney Koreli Seungjın Hong, Müslüman oldu

İslam'ı araştıran Güney Koreli Seungjın Hong, Müslüman oldu
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Bolu'da İslamiyet'i araştırdıktan sonra Müslüman olmaya karar veren Güney Kore vatandaşı Seungjın Hong için ihtida merasimi düzenlendi.

BOLU'da İslamiyet'i araştırdıktan sonra Müslüman olmaya karar veren Güney Kore vatandaşı Seungjın Hong için ihtida merasimi yapıldı.

İslam dinini araştırdıktan sonra Müslüman olmaya karar veren Güney Kore vatandaşı Seungjın Hong için kentte ihtida merasimi yapıldı. Din görevlisi Safa Balta'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimin sonunda kelimeişehadet getirerek İslam dinini kabul etti. Merasim sonunda Seungjın Hong'a ihtida belgesi ile birlikte İngilizce Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye edildi. İhtida merasimi yapılan dua ile sona erdi.

Bolu İl Müftü Yardımcısı Ahmet Demirel'in katılımıyla gerçekleştirilen merasimde, Hong'a İslam dinine ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu. Demirel, ihtida merasimi dolayısıyla Seungjın Hong'u tebrik ederek, İslam'ın barış, rahmet ve hidayet dini olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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