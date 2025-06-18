Güney Kore ve Japonya, ABD ile Jeopolitik İşbirliğini Güçlendiriyor

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Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore tehditlerine karşı ABD ile işbirliğini geliştirmek amacıyla anlaştı. G7 Zirvesi sırasında gerçekleşen görüşmelerde ikili ilişkilerin derinleştirilmesi hedefleniyor.

Güney Kore ve Japonya, başta Kuzey Kore kaynaklı tehditler olmak üzere bölgesel jeopolitik krizlere karşı ABD ile işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Kanada'nın Alberta eyaletinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmenin ardından ikili işbirliği ve ABD ile de üçlü işbirliğini geliştirme taahhüdünde bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore meselesi de dahil olmak üzere çeşitli bölgesel jeopolitik krizlere karşı ABD ile üçlü işbirliğini daha da geliştirme ve Güney Kore ile Japonya arasındaki ikili ilişkileri de derinleştirme konusunda anlaştı." ifadelerine yer verildi.

Japonya'nın Kyodo haber ajansı ise Başbakan İşiba'nın konuya dair "Japonya ile Güney Kore arasındaki işbirliği ve dayanışmanın, bölgemiz ve dünya için önemli bir itici güç olmasını umuyorum." dediğini aktardı.

Güney Kore ile Japonya arasındaki ilişkiler, Japonya'nın 1910-1945 yılları arasında Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetiminden kaynaklı tarihsel gerginlikler nedeniyle uzun yıllardır sorunluydu. Ancak iki ülke arasındaki ilişkiler, Güney Kore'de aralık ayında sıkıyönetim ilanı nedeniyle meclis tarafından azledilen eski Başkan Yoon Suk Yeol döneminde iyileşme sürecine girmişti.

Lee'den G7 Zirvesi marjında bir dizi görüşme

Devlet Başkanı Lee, ayrıca, G7 Zirvesi'nde Kanada Başbakanı Mark Carney ile de bir araya gelerek savunma, silah sanayi, enerji güvenliği, iklim değişikliği, yapay zeka ve diğer alanlarda işbirliğini artırmanın yollarını görüştü.

Öte yandan Lee, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile de görüşerek ekonomik işbirliğini genişletme konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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