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Güney Kore ve Finlandiya, veri yönetiminde yapay zeka kullanarak bilgi alışverişinde bulunacak

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Güney Kore ile Finlandiya, veri yönetimi ve istatistik üretim sistemlerinde yapay zeka teknolojilerinin kullanımı yoluyla bilgi alışverişinde bulunma konusunda mutabakata vardı. İki ülke, işbirliğini güçlendirmek için ikili toplantılar ve akademik seminerler düzenleme konusunda da anlaştı.

Güney Kore ile Finlandiya, veri yönetimi ve istatistik üretim sistemlerinde yapay zeka teknolojilerinin kullanımı yoluyla bilgi alışverişinde bulunma konusunda mutabakata vardı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Veri ve İstatistik Bakanlığı, Finlandiya'daki ilgili bakanlıkla imzalanan mutabakat zaptına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "İki kuruluş, yapay zeka teknolojisinin yayılması ve veri odaklı politikalara yönelik artan talebe yanıt olarak veri yönetimi ve istatistik üretim sistemlerinde yenilik yapma ihtiyacı konusunda fikir birliğine vardı." ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore ve Finlandiya'nın, istatistik alanında deneyim ve bilgi alışverişinde bulunacağı belirtilen açıklamada, tarafların işbirliğini güçlendirmek için ikili toplantılar ve akademik seminerler düzenleme konusunda da anlaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
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