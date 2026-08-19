ABD ve Güney Kore tatbikatı kısalttı

Güney Kore ve ABD, Washington yönetiminin talebi üzerine bu hafta başlayan yıllık ortak askeri tatbikatın süresini ve kapsamını daraltma kararı aldı.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, 17-27 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan "Ulchi Özgürlük Kalkanı" askeri tatbikatın 22 Ağustos'ta sona erdirileceği bildirildi.

Tatbikatın süresinin yarı yarıya kısaltılacağı belirtilen açıklamada, tatbikatın önemli unsurlarından saha eğitimlerinin de azaltılacağı, ayrıntıların iki ülke orduları arasında yapılacak görüşmelerin ardından belirleneceği kaydedildi.

Açıklamada, Güney Kore ve ABD'nin tatbikatın hedeflerine ulaşılması amacıyla çeşitli tedbirleri görüşerek hayata geçirme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Seul, OPCON sürecinde gecikme istemiyor

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun da ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore-ABD ortak askeri tatbikatlarının azaltılması yönündeki talimatından hükümetin önceden haberdar edilmediğini söyledi.

Cho, "Ne hükümetimiz ne de ABD'li yetkililer, Başkan Trump'ın Truth Social'da ne yazacağını biliyordu. Önceden bilgilendirilmedik." dedi.

Tatbikatların azaltılmasının Güney Kore'nin savaş zamanı operasyonel kontrolü (OPCON) devralma planını etkileyip etkilemeyeceği sorusuna da yanıt veren Cho, ABD'nin "tatbikatların azaltılmasını daha sonra devir sürecini geciktirmek için gerekçe olarak kullanmaması gerektiğini" söyledi.

ABD Başkanı Trump, 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, hem çok maliyetli olmasını hem de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkilerini gerekçe göstererek Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatların "önemli ölçüde" azaltılması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA