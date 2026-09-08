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Güney Kore Savunma Bakanı, ABD-Kuzey Kore diyaloğundan umutlu

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Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, ABD ile Kuzey Kore arasındaki diyaloğun sonuç vermesini umduğunu ve ordunun da bu süreci desteklediğini belirtti.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, ABD ile Kuzey Kore arasındaki diyaloğun sonuç vermesini umduğunu ve ordunun da bu süreci desteklediğini belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Bakan Ahn, başkentteki Seul Savunma Diyaloğu'nda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ahn, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki diyaloğun çeşitli zorluklara rağmen sonuç vermesini şiddetle umduğunu dile getirdi.

"Güney Kore ordusu bu adımı güçlü bir şekilde destekleyecektir." ifadesini kullanan Ahn, Güney Kore hükümetinin Pyongyang ile diyaloğa alan açmaya devam edeceğini söyledi.

Ahn ayrıca, askeri iletişim kanallarının önemine değinerek, barışın yalnızca gücün pekiştirilmesiyle sağlanamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi tarafından Ulusal Mecliste İstihbarat Komitesine verilen brifingde, "Kuzey Kore-ABD zirvesini (Trump ile Kim arasındaki olası görüşme) her an mümkün olarak değerlendirmeliyiz." mesajı verilmişti.

Trump ise 19 Ağustos'taki açıklamasında, Kuzey Kore lideri Kim ile iyi anlaştığını kaydederek, bu yıl sonuna doğru kendisiyle görüşebileceğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA
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