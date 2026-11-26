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Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Çin'in kuruma "ABD karşıtı operasyon yürütmesini teklif ettiği" iddialarını reddederek, Seul ile Washington arasındaki istihbarat işbirliğinin sürdüğünü bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, NIS, yaptığı açıklamada, Kukmin Ilbo gazetesinin Çin'in NIS'e 2026 yılı başlarında "ABD karşıtı operasyonlar yürütmesi yönünde bir teklifte bulunduğu" haberini yalanladı.

"Kurumumuz, Çinli yetkililerden hiçbir zaman böyle bir teklif almamıştır." ifadesi kullanılan açıklamada, Seul ile Washington arasındaki istihbarat işbirliğinin "çift yönlü" ve "karşılıklı fayda sağlayacak" şekilde devam ettiği belirtildi.

İddia

Seul merkezli ulusal Kukmin Ilbo gazetesi, yayımladığı haberinde, Çin'in, 2026 yılı başlarında gözaltına aldığı iki personelin serbest bırakılması için yürütülen görüşmeler sırasında NIS'e "ABD karşıtı gizli operasyon yürütmesi yönünde teklifte bulunduğunu" iddia etmişti.

Washington tarafının buna sert tepki gösterdiği ileri sürülen haberde, yaşanan bu durumun Güney Kore-ABD istihbarat ortaklığında bir çatlağa yol açtığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA