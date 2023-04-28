Güney Kore lideri: Pyongyang nükleer silah kullanırsa ezici bir karşılık alacak

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanmayı denemesi durumunda, ağır bir karşılık verileceği konusunda uyarıda bulundu.

Güney Kore lideri Yoon, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pentagon'da gerçekleştirdiği toplantı sırasında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile ABD'nin Güney Kore'ye yönelik uzatılmış caydırıcılık taahhüdünü güçlendirme konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanması durumunda, Güney Kore-ABD ittifakından ve Güney Kore Silahlı Kuvvetlerinden ABD'nin nükleer kapasitesini de içeren ezici bir karşılık alacağını vurgulayan Yoon, "Kuzey Kore'yi nükleer silahlarla hiçbir şey yapamayacağının farkına varmaya ve Kore Yarımadası'nda karşılıklı barış için nükleer silahlardan arınmaya çağırıyorum." dedi.

Yoon, ABD'ye olan güvenine işaret ederek "ABD'nin genişletilmiş caydırıcılık taahhüdüne bağlılığına güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'nin katı yakıtlı balistik füze denemelerini ve diğer provokasyonlarını hatırlatan Yoon, Pyongyang rejiminin muhtemelen ABD ve Güney Kore üzerinde baskı oluşturmak ve ittifakı dağıtmak için gelecekte de çeşitli provokasyonlar deneyeceğini dile getirdi.

Yoon, Güney Kore hükümetinin, sarsılmaz bir Seul-Washington savunma duruşu temelinde Kuzey'in tehditlerine karşılık vereceğini vurgulayarak Güney Kore ile ABD'nin birleşik savunma tatbikatlarını daha da güçlendireceklerini; Japonya, ABD ve Güney Kore arasındaki güvenlik işbirliğini geliştireceklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Austin ise açıklamasında, Yoon'a ABD'nin genişletilmiş caydırıcılık taahhüdünün konvansiyonel, nükleer ve füze savunma yetenekleri de dahil olmak üzere, ABD'nin tüm yeteneklerini kapsadığına dair güvence verdi.

Yoon, Pentagon'un Ulusal Askeri Komuta Merkezini ziyaret etti

Güney Kore Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada da ABD'ye resmi ziyarette bulunan Yoon'un, daha sonra Pentagon'un Ulusal Askeri Komuta Merkezi'ni (NMCC) ziyaret ettiği ve burada ABD'nin stratejik gözetleme ve kriz müdahale sistemleri hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

NMCC'nin, Pentagon içinde ABD Başkanı ve askeri komutanlara acil durumlarda doğrudan yardımcı olan kilit bir komuta ve kontrol merkezi olduğu vurgulanan açıklamada, Yoon'un "merkezi ziyaret eden ilk Güney Koreli lider" olduğuna dikkat çekildi.

Daha sonra ABD'nin İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansını (DARPA) ziyaret eden Yoon'un "burayı ziyaret eden ilk yabancı lider" olduğu kaydedildi.