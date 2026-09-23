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Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve Trump nükleer denizaltı ile OPCON devrini görüştü

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu marjında yaklaşık 30 dakika görüştü. İkili nükleer denizaltı, uranyum zenginleştirme, OPCON'un Seul'e devri ve gemi inşasını ele aldı; Kore Yarımadası'nda kalıcı barış temaslarını sürdürecek.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ABD Başkanı Donald Trump, nükleer enerjili denizaltı, uranyum zenginleştirme ve nükleer yakıtın yeniden işlenmesi gibi konuların yanı sıra savaş döneminde operasyonel kontrolün (OPCON) Seul'e devri ve gemi inşası alanındaki işbirliğini ele aldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Lee ve Trump'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında yaklaşık 30 dakika görüştüklerini belirtti.

Wi, görüşmede iki liderin, Seul yönetiminin nükleer enerjili denizaltı edinme planını, uranyum zenginleştirme ve kullanılmış nükleer yakıtı yeniden işleme haklarını, OPCON'un ABD'den Güney Kore'ye devrini ve gemi inşası alanındaki işbirliğini değerlendirdiğini aktardı.

Trump'ın görüşmede Kuzey Kore ile diyaloğa bağlılığını yinelediğini belirten Wi, iki liderin ortak stratejik projelerde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Wi, Lee ve Trump'ın, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik temasları devam ettirme konusunda mutabık kaldığını kaydetti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, 29 Ekim 2025'te ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede imzalanan anlaşma kapsamında, ABD'nin Güney Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı geliştirme planına onay verdiğini belirtmişti.

Seul yönetimi, nükleer enerjili denizaltılar konusunda işbirliğine yönelik bağımsız anlaşma yapılması için ABD ile çalışma düzeyindeki görüşmelerin 2026'da başlamasının beklendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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