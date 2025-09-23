Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, BM Genel Kurulu'nda Barış ve İşbirliği Vurgusu Yaptı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, devam eden küresel krizleri vurgulayarak, BM ülkelerinin işbirliği içinde hareket etmeleri halinde "barış ve refah dolu parlak bir geleceğe ilerlenebileceği" mesajı verdi.

Lee, 80. BM Genel Kurulu'na hitap ettiği konuşmasında, BM'nin dünyadaki önemine değinerek, Güney Kore'nin BM'nin yardımıyla "küllerinden doğduğunu, ulusal kimliğini korurken sanayileşmeyi başarmış bir demokrasiye dönüştüğünü" söyledi.

Ülkesinin başlı başına BM'nin varlığının önemini kanıtladığını belirten Lee, "Birleşmiş Milletler, ayrımcılık yapmadan herkese eşit haklar ve fırsatlar sağlamak için çabalamış, çocukların hayatlarını güzelleştirmek için eğitim ve aşılar sağlamıştır." dedi.

Lee, dünyada yaklaşık 280 milyon insanın aşırı açlık çektiğinin, Ukrayna ve Orta Doğu da dahil dünyanın dört bir yanında silahlı çatışmaların sürdüğünün ve iklim krizinin insanlığın hayatta kalmasını tehdit ettiğinin altını çizerek "Aynı sorunları yaşayan tüm ülkeler burada, Birleşmiş Milletler'de bir araya geldiklerinde ve kafa kafaya vererek çok taraflı işbirliğini sürdürdüklerinde, hepimiz barış ve refah dolu parlak bir geleceğe doğru ilerleyebiliriz." diye konuştu.

BM'nin temel ruhuna, insanlığın evrensel değerlerine olan güvene dayanmanın önemine dikkati çeken Lee, çatışmaların önlenmesi ve barışın koruması için daha fazla işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

Lee, gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek, daha iyi bir dünya inşa etmek için ülkesinin, sürdürülebilir bir geleceğe doğru çok taraflı işbirliğine öncülük edeceğini belirtti.

Gelişen dünyada yapay zekanın önemine ve aynı zaman bu teknolojinin yanlış kullanılması ihtimaline değinen Lee, yapay zekanın yanlış kullanılması halinde insan hakları ihlalleri, kutuplaşma ve eşitsizliklerin derinleşeceğini öte yandan doğru politikalarla teknolojinin yüksek üretkenlik, refah ve demokrasinin güçlendirilmesi için kullanılabileceğini dile getirdi.

Lee, yapay zeka odaklı teknolojik yeniliklerin iklim krizi gibi küresel sorunları çözmek için önemli bir araç olacağına işaret ederek, Güney Kore'nin enerji verimliliğini artırmak için bilim, teknoloji ve dijital inovasyondan yararlanarak büyük bir enerji dönüşümü yürüttüğünü aktardı.

İklim değişikliğiyle mücadelenin ülkesinin önceliklerinden biri olduğunu söyleyen Lee, Şili ile BM Okyanus Konferansı'na ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.

Lee, yoksulluğun azaltılması ve eşitsizliklerin giderilmesi gibi sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde ilerleme kaydedildiğini ancak "en savunmasız kesimlerin hala acı çektiğini" vurguladı.

Kore Yarımadası'nda "barış" dönemi

Bu yılın aynı zamanda Kore Yarımadası'nın bölünmesinin 80'inci yılı olduğunu hatırlatan Lee, "Yeni zorluklar ve çözülmemiş görevler bizi bekliyor. Güney Kore, Kore Yarımadası'nda birlikte barış içinde yaşama ve ortak kalkınma yolunda yeni bir yolculuğa başlayacak." ifadelerini kullandı.

Lee, Güney Kore'nin bu yeni süreçte Kuzey Kore'nin mevcut sistemine saygı göstereceğini, "zorla birleşme" arayışı içinde olmayacaklarını ve düşmanca eylemlerden kaçınacaklarını vurguladı.

Bu kapsamda, Kuzey Kore'ye yönelik "propaganda yayınlarını" durdurduklarını söyleyen Lee, bölgedeki gereksiz askeri gerilimi sona erdirmeyi ve karşılıklı güveni yeniden tesis etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Lee, Kore Yarımadası'ndaki düşmanlık ve çatışma döneminin sona ermesi gerektiğini belirterek, değişim ve işbirliğinin barışa giden "en kısa yol" olduğunu ifade etti.

Kore Yarımadası'nda barışın sağlanması konusunda uluslararası toplumun birlikte çalışmasının büyük önem taşıdığının altını çizen Lee, "ABD ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler de dahil olmak üzere, uluslararası toplumla ilişkilerin normalleşmesi için gösterilen çabalara aktif destek ve işbirliği sağlayacağız." dedi.