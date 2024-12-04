Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'ye ikinci şok: Ülkenin en büyük sendikası harekete geçti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin komünist tehditlerini gerekçe göstererek ülkede sıkıyönetim ilan etti. Karrala birlikte oırdu sokaklara inerken, ana muhalefetin çağrısına uyan insanlar parlamentoya doğru yürüyüşe geçti.

İKİNCİ ŞOK

Yerel basında yer alan haberlere göre, 1 milyondan fazla üyeye sahip Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonundan yapılan açıklamada, sendika üyelerinin, çarşamba sabahı başkent Seul'un merkezinde toplanacağı ve Yoon'un istifasını talep edeceği aktarıldı. Açıklamada, sendika üyelerinin, "Yoon istifa edinceye kadar" süresiz greve gideceği belirtildi.

İKTİDAR PARTİSİ BASINDAN ÖĞRENMİŞ

Yoon'un liderlik ettiği iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) grup başkanı Choo Kyung-ho, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yoon'un sıkıyönetim ilan etme niyetinin kendisine bildirilmediğini, kararı basından öğrendiğini söyledi. Asker ve polisin, milletvekillerinin parlamento binasına girmesini engellediğini belirten Choo, bu nedenle partinin birçok üyesinin sıkıyönetim kararına karşı oy kullanmak üzere Ulusal Meclis'teki acil oturuma katılamadığını kaydetti. Muhalefetteki Demokratik Partinin sözcülerinden Jo Seoung-lae de Ulusal Meclis binasına giren askeri personelin, muhalefet lideri Lee Jae-myung, iktidar partisi lideri Han Dong-hoon ve Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik'i gözaltına almaya çalıştığını söyledi.

SIKIYÖNETİM KALDIRILIYOR

Güney Kore'de kabine üyeleri, sıkıyönetimin kaldırılmasına ilişkin meclise sunulan önergenin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sıkıyönetimi sonlandırma kararına onay verdi.

Yonhap'ın haberine göre, Bakanlar Kurulu, yaklaşık 6 saattir yürürlükte olan sıkıyönetim uygulamasını resmen sona erdirecek önerge için oy kullandı. Yerel saatle sabah 04.30'da sıkıyönetimin kaldırılmasına ilişkin önerge onaylandı ve uygulama resmen yürürlükten kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını ileri sürerek ülkede sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." ifadesini kullanmıştı.

Sıkıyönetim ilanından saatler sonra 300 sandalyeli Güney Kore parlamentosunda 190 milletvekili, sıkıyönetimin kaldırılmasını oy birliğiyle kabul etmişti.

Ulusal Meclis'teki oylamanın ardından sıkıyönetimi sonlandırma kararı aldığını açıklayan Yoon, sıkıyönetimi uygulamak üzere görevlendirilmiş askeri birliklerin meclis yerleşkesinden çekildiğini söylemişti.

Muhalifler, ülkede bir savaş ve kriz ortamının olmadığını, Yoon'un sıkıyönetimin ilanının arkasında da hakkındaki yolsuzluk iddialarının bulunduğunu belirtiyor.