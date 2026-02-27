Haberler

Güney Kore'de Kuzey'e İHA uçurduğu belirtilen şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore'de, Kuzey Kore'ye insansız hava aracı (İHA) uçurmakla suçlanan yüksek lisans öğrencisi Oh tutuklandı. Mahkeme, Oh'un kaçma ihtimaline karşılık tutuklanmasına karar verdi.

Güney Kore'de, Kuzey Kore'ye insansız hava aracı (İHA) uçurmakla suçlanan kişi tutuklandı.

Yonhap'ın haberine göre, Seul'deki mahkemede ismi açıklanmayan ancak soyadının Oh olduğu belirtilen şüphelinin duruşması görüldü.

Mahkeme, yüksek lisans öğrencisi olduğu belirtilen Oh'un kaçma ya da kanıtları yok etme şüphesine işaret ederek, tutuklanmasına hükmetti.

Şüpheli, eylül-ocak döneminde Kuzey Kore'ye 4 kez İHA uçurarak, düşmana yarar sağlamak ve havacılık güvenliğini ihlal etmekle suçlanıyor.

Oh, mahkemede, kimse tarafından İHA uçurmak için emir almadığını savundu.

Olay, geçen ay Pyongyang yönetiminin, Güney Kore'nin İHA'lar yoluyla egemenliğini çiğnediği iddialarının ardından ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun

Kulüp tarihine geçecek! Bu adamı Avrupa'da tutabilene aşk olsun
Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti

Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi bin pişman etti
Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar

Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar
Fode Koita'dan canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' performansı

Canlı yayınlanan Ramazan programına damga vurdu
Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun

Kulüp tarihine geçecek! Bu adamı Avrupa'da tutabilene aşk olsun
Katilin fotoğrafı yayılınca takipçi sayısı patladı! Yorumlar dehşet verici

Seri katil fenomen oldu! Yorumlar dehşet verici
Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize 'sarı' alarm verildi, ikisi birden vuracak

21 ilimize "sarı" alarm verildi! İkisi birden vuracak