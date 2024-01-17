Güney Kore'den Kuzey'e ABD ve Japonya'yla gözdağı

Güney Kore ; ABD ve Japonya ile birlikte Kore Yarımadası'nın güneyinde ortak bir deniz tatbikatı düzenledi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, ülkenin güneyindeki Jeju Adası yakınlarında, ABD ve Japonya ile düzenlenen ortak deniz tatbikatında, ABD'ye ait USS Carl Vinson uçak gemisi dahil, üç ülkeye ait 9 savaş gemisinin yer aldığı bilgisi verildi.

2 gün süren tatbikatın, hipersonik savaş başlıklı ve orta menzilli balistik füzenin uçuş testini aynı tarihte yapan Kuzey Kore'ye bir yanıt özelliği taşıdığı öğrenilirken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, en son açıklamasında Güney Kore'nin "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması çağrısında bulunmuştu.

KİM JONG-UN: "YENİDEN BİRLEŞMEK İMKANSIZ"

Tatbikata katılan ülkelerin, "Kuzey Kore'nin nükleer, füze ve deniz tehditlerine karşı caydırıcılığını ve karşılık verme kabiliyetini güçlendirmeyi" hedeflediğinin aktarıldığı açıklamada, tatbikatın 15 Ocak'ta başlayıp yerel saatle bugün sona erdiği belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore ile ABD'yi, askeri tatbikat düzenleyerek ve stratejik varlıklar konuşlandırarak Kore Yarımadası'nı olası savaş bölgesine dönüştürmekle suçlayarak Güney Kore ile yeniden birleşme arayışına girmenin "imkansız" olduğunu vurgulamıştı.