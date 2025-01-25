Dünyayı korkutan gerginlik! İki ülkenin gemileri karşı karşıya geldi

Güney Çin Denizi'nde yaşanan egemenlik krizinde yeni bir gelişme daha meydana geldi.

ÇİN DONANMASI FİLİPİNLER'İN ARAŞTIRMA GEMİLERİNİ ENGELLEDİ

Çin Sahil Güvenlik gemileri Spratly Adaları'nın kuzeyinde Sandy Resifi yakınında araştırma amacıyla seyreden iki Filipinler gemisine yaklaşırken, Çin donanmasına ait bir helikopter de adacıktan kum numunesi toplamak üzere gemiden hareket eden iki botun üzerinde uçarak araştırma görevini engelledi.

SON 25 YILDIR HERHANGİ BİR ÜLKENİN TAM KONTROLÜNDE BULUNMUYOR

Çinlilerin "Tieşien Jiao", Filipinlilerin "Bailan", Vietnamlıların ise "Dao Son Ca" olarak adlandırdığı Sandy Resifi, 1974'te Vietnam tarafından işgal edilmişti. Resif, son 25 yıldır herhangi bir ülkenin tam kontrolünde bulunmuyor. 7 hektarlık bir kum adacığı olan resif, Güney Çin Denizi'nde Çin ile Filipinler arasında yeni bir sürtüşme noktası oldu.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor. Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor. Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.