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Vietnamlı gemiden kurtarılan 48 kişinin ülkesine dönüşü başladı

Vietnamlı gemiden kurtarılan 48 kişinin ülkesine dönüşü başladı
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Güney Çin Denizi'nde batan Vietnam bandıralı Khoi Nguyen 18 gemisinden kurtarılan 48 kişinin Vietnam'a dönüş süreci başladı. Çin tarafından kurtarılan ve tıbbi müdahalesi yapılan mürettebat, Vietnam makamlarına teslim edildi. Kayıp kişiler için arama çalışmaları sürüyor.

HANOİ, 28 Temmuz (Xinhua) -- Güney Çin Denizi'nde batan Vietnam bandıralı Khoi Nguyen 18 adlı gemiden kurtarılan 48 kişinin ülkelerine dönüş süreci başladı.

Yerel Voice of Vietnam gazetesinin salı günü Vietnam Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, arama kurtarma operasyonunda pazartesi itibarıyla 48 kişi kurtarıldı.

Bakanlık, Çin tarafından kurtarılan ve tıbbi müdahaleleri yapılan tüm mürettebatın Vietnam makamlarınca teslim alındığını bildirdi.

Habere göre Vietnamlı yetkililer, kayıp kişileri bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

62 kişi taşıyan Vietnam gemisi, Güney Çin Denizi'nde Nansha Adaları sularındaki Yongshu Resifi yakınlarında elverişsiz hava koşulları altında seyir halindeyken batmıştı.

Kaynak: Xinhua
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