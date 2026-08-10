Güney Avustralya, Yapay Zeka İçin Kraliyet Komisyonu Kuruyor

KANBERRA, 10 Ağustos (Xinhua) -- Güney Avustralya eyalet hükümeti, yapay zeka ve bu yeni gelişen teknolojiyi düzenleyen politikalar konusunda kapsamlı bir inceleme başlatacağını duyurdu.

Güney Avustralya Eyalet Başbakanı Peter Malinauskas pazartesi günü yaptığı açıklamada, yapay zeka konusunda bir kraliyet komisyonunun ekim ayında faaliyete geçeceğini ve Temmuz 2027'ye kadar nihai raporunu sunacağını belirterek, komisyonun yapay zekanın sunduğu ekonomik ve sosyal fırsatların yanı sıra politika ve düzenleyici çerçevelere odaklanacağını söyledi.

Malinauskas gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke çapında öncü niteliğindeki bu incelemenin Güney Avustralya'ya yapay zekanın nasıl kullanılacağı konusunda yön verme fırsatı sunacağını bildirerek, yapay zekanın denetimsiz bırakılması halinde toplumun işleyişi ve çalışma hayatının geleceği için "ciddi bir risk" teşkil edeceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua