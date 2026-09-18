Güney Afrika Sağlık Bakanlığı 13 vakada hızlı yerel M çiçeği bulaşı uyarısı yaptı

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 5 haftada 13 M çiçeği vakası tespit edildiği bildirildi.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamaya göre, ülkede yılbaşından 17 Eylül'e kadar 18 doğrulanmış ve bir muhtemel M çiçeği vakası kaydedildi.

Buna göre, vakaların 15'i başta Cape Town şehri olmak üzere Batı Cape eyaletinde, 3 vaka Gauteng, 1 vaka ise KwaZulu-Natal eyaletinde görüldü.

Hızlı yerel bulaşı uyarısı

Öte yandan Bakanlık, toplam vakaların 13'ünün 13 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde kaydedildiğini ve bu durumun virüsün hızlı yerel bulaşına işaret ettiği uyarısında bulundu.

Yaşları 23 ila 50 arasında değişen hastaların 17'sinin erkek, birinin kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) desteğiyle sınırlı miktarda MVA-BN aşısı ve Tecovirimat ilacı temin edildiği, bunların salgının kontrol altına alınması amacıyla kullanılacağı aktarıldı.

M çiçeği virüsü

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre M çiçeği, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait M çiçeği virüsünün neden olduğu viral bir hastalık.

Hastalığın yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor.

M çiçeği virüsü, fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte bireylerden bulaşabiliyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek, bulaşmanın en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA