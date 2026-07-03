Güney Afrika'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını nedeniyle "ateşkes" çağrısı

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgınına müdahale kapsamında, ülkedeki çatışmalarda insani yardım ve sağlık ekiplerinin güvenli geçişi için ateşkes çağrısında bulundu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramaphosa, KDC'ye düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında Ebola konulu toplantıda konuştu.

Ramaphosa, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile devam eden Ebola salgınını ve bölgesel sağlık güvenliği konularını ele aldıklarını aktararak, sağlık çalışanları, bilim insanları, insani yardım personeli ve toplum liderlerinin salgına karşı ön saflarda fedakarca görev yaptığını vurguladı.

Ebola salgınına kıtasal müdahalenin hızlı olduğunu belirten Ramaphosa, 16 Haziran'daki çevrim içi düzenlenen zirvede yaklaşık 1,5 milyar dolarlık desteğin harekete geçirildiğini hatırlattı.

Ramaphosa, bu miktarın 100 milyon dolardan fazlasının Afrika ülkeleri tarafından taahhüt edilmesinin, kıtada sağlık egemenliği hedefi doğrultusunda dayanışma ve işbirliği ruhunu yansıttığını dile getirdi.

İnsani yardımın, sağlık çalışanlarının ve tıbbi malzemelerin etkilenen topluluklara güvenli şekilde ulaşabilmesi için KDC'de "ateşkese" ihtiyaç olduğunun altını çizen Ramaphosa, topluluklara ön saflarda görev yapan sağlık çalışanları ve gönüllüleri koruma çağrısında bulundu.

Ramaphosa, sağlık çalışanlarının başkalarının hayatını kurtarmak için kendi hayatlarını riske attığını söyleyerek, bu kişilerin görevlerini yerine getirirken korku, damgalama veya şiddetle karşı karşıya kalmaması gerektiğini ifade etti.

Ebola salgını

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan edildiğini duyurmuştu.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.