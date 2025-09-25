Gündüz Apollon Gece Athena: Kadınların Mitolojik Mücadelesi

Haber: Hilal Solmaz

(ADANA) - Yönetmenliğini Emine Yıldırım'ın üstlendiği "Gündüz Apollon Gece Athena", 32. Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda gösterildi. Kadınların tarihsel ve toplumsal mücadelesine mitolojik bir perspektiften yaklaşan film, umut ve direnişi perdeye taşıyor. Yapım, 26 Eylül'de vizyona girecek.

Kadınların geçmişten bugüne süregelen hikayelerine odaklanan film, mitolojiyle günümüzü harmanlayan anlatımı ve kadın bakış açısıyla dikkat çekiyor. Yönetmen Emine Yıldırım, filmin çıkış noktasının Anadolu'nun kadim kadın kültürü olduğunu vurgulayarak, "Kadınların dertleri binlerce yıldır değişmedi. Bu tarihsel bağlamı bugüne taşıyarak anlamlı bir hikaye anlatmak istedik" dedi.

"Filmimiz kendi ailesini yarattı"

Filmin yapımcısı Dilde Mahalli ise projeyi hem kişisel hem de kolektif bir yolculuk olarak nitelendirdi. Mahalli, "Filmimizin kendi ailesini yaratma hikayesi aslında bizim yapım sürecimizle birebir örtüşüyor" diye konuştu. Mahalli, Japonya, Çin ve diğer Asya ülkelerindeki gösterimlerden sonra izleyicilerden aldıkları olumlu geri dönüşlere dikkat çekerek, "Evrensel temaları sayesinde çok farklı kültürlerde bile izleyicilerle duygusal bağ kurdu" ifadelerini kullandı.

"Yaşam sevincimizi bizden almalarına izin vermemeliyiz"

Yıldırım, filmin mitolojik göndermelerle birlikte kadınlık halleri üzerinden çok katmanlı bir anlatı sunduğunu belirterek, "Bir yandan kişisel hikayelerle duygusal bağ kurmak, diğer yandan toplumsal katmanı güçlü tutmak istedik. Yaşam sevincimizi bizden almalarına izin vermemeliyiz" diye konuştu.

"Türkiye sinemasına yeni bir nefes"

Filmin oyuncularından Selene Uçer ise canlandırdığı karakterin, Türkiye sinemasında sıkça görülen "düşmüş kadın" figüründen çok daha öte bir yerde durduğunu söyledi. Uçer, "Karakter, geçmişiyle yüzleşiyor ve hikayesini kendi sesiyle anlatıyor. Bu film bağımsız Türkiye sinemasına yeni bir perspektif getirdi" dedi.

Daha önce Aşk, Büyü vs. filmiyle Antalya Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Uçer, kadınların görünür olmasının önemini vurgulayarak, "Kadınlar olarak nereden gelirsek gelelim, kendimizi hatırlamamız ve görünür olmamız gerekiyor. Her hikaye görünmeye değer" şeklinde konuştu.

Vizyon tarihi: 26 Eylül

"Gündüz Apollon Gece Athena", 26 Eylül'de İstanbul, Ankara, İzmir ve farklı şehirlerde vizyona girecek. Film ekibi, seyirci taleplerine göre gösterim ağını genişletmeyi planlıyor.