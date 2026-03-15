Anka Haber Ajansı 15 Mart Pazar Gündemi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şırnak ve Batman il başkanlıklarını ziyaret edecek. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi'nde 16 Mart katliamının 48. yılı ve Halepçe katliamının 38. yılı dolayısıyla basın açıklamaları yapılacak. Bu arada ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından gelişmeler de takip ediliyor. Trendyol Süper Lig'de ise önemli futbol maçları oynanacak.
13.00 - 16.30 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Şırnak ve Batman il başkanlıklarını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ŞIRNAK - BATMAN)
13.00 - 14.00 - İstanbul Üniversitesi'nde 7 öğrencinin yaşamını yitirdiği 16 Mart katliamının 48. yılı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde, Halepçe katliamının 38. yılı nedeniyle ise Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
- ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırısının ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.(ANKARA)
16.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa-ikas Eyüpspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş ve Samsunspor-Zecorner Kayserispor maçları oynanacak.(İSTANBUL - ANKARA - SAMSUN)