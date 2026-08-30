Haberler

Erdoğan'ın 30 Ağustos Programı Belli Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00/12.30/17.00/20.00)

Kaynak: AA
Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Dursun Özbek gözünü kararttı! Leao'nun ardından yeni bir çilek transferi

Cimbom çıldırdı! Leao'nun ardından Real Madrid'den dev çilek transferi
Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı

Hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
Türk gezgine kabile reisinden ahlak dışı teklif! İnek önerdi

Kabile üyesinden Türk kızına ahlaksız teklif
'Fidan Hoca' tutuklandı

Fidan hoca için yolun sonu

Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi

Bir dönem sona erdi! Ehliyet sınavlarında devrim gibi yenilik

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye AİHS VE AİHM’İ gözden geçirebilir' dedi, AK Partili Türkeş’ten yanıt geldi

Külliye'den gelen "AİHM" çağrısına AK Partili Türkeş’ten sert yanıt