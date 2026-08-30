Erdoğan'ın 30 Ağustos Programı Belli Oldu

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00/12.30/17.00/20.00)

Kaynak: AA