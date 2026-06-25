Erdoğan'ın yoğun gündemi: Parti toplantısı ve polis mezuniyeti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na, Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenecek Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na, Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenecek Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/14.00/18.30)
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut