Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret edecek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenecek olan anma törenine katılacak ve AK Parti Genel Merkezinde MYK Toplantısına başkanlık edecek.

