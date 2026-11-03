GÜNDEM ÖZETİ / 3 Kasım 2026

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle ziyarette bulunduğu Seul'de resmi törenle karşılanacak, kısıtlı katılımlı ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine, ortak basın toplantısına ve resmi akşam yemeğine katılacak.

(Seul)

2 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin 42. Bakanlar Toplantısı Kapanış Oturumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

3 - Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dijital Çağda Değer Odaklı Politikalarla Aile Kurumunun Güçlendirilmesi Üst Düzey Paneli'ne ve Kadınlar İçin Enerji Okulu 2. Dönem Sertifika Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.30/14.00)

2 - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaretinin ardından Bekir Ilıcak Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ayşe Ilıcak İlkokulu'nun temel atma törenine katılacak, Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Cemevi'ni ziyaret edecek ve "Kitap Kurtları Yarışıyor" programının tanıtımına iştirak edecek.

(Malatya/09.30/11.00/13.00/14.30)

3 - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bartın Devlet Hastanesi'nin açılış törenine ve Bartın Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Programı'na katılacak.

(Bartın/11.00/12.30)

4 - AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala ile Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Ahmet Büyükgümüş'ün konuşmacı olarak katılacağı "Kuruluşunun 25. İktidara Gelişinin 24. Yılında AK Parti" programı düzenlenecek.

(Ankara/11.00)

5 - TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşecek.

MHP, DEM Parti ve CHP TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45/13.30/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, basın toplantısıyla ekim ayı dış ticaret verilerini açıklayacak, Türkiye-Kamerun Ticaret ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/09.30/13.00)

2 - Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca güneş enerjisine dayalı YEKA GES-2026 yarışmaları düzenlenecek.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - ABD'de Kongre ara seçimleri yapılacak.

(Washington/New York/Ankara)

2 - Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Riyad)

3 -? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1 - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, World Travel Market Londra Uluslararası Turizm Fuarı'na katılacak.

(Londra)

GÜNCEL

1 - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nde düzenlenecek Dr. Sachihiro Omura Anma Töreni'ne ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Kırşehir/10.00/14.30)

SPOR

1 - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2 - Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edecekleri maç öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/15.00)

3 - UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u ağırlayacak Fenerbahçe, son idmanını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

(İstanbul/17.00)

4 - Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacakları karşılaşma öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı yapacak. Konuk ekip, müsabakanın hazırlıklarını burada yapacağı idmanla tamamlayacak.

(İstanbul/18.15/19.30)

5 - BKT Avrupa Kupası'nın altıncı haftasında; TOFAŞ; Litvanya'nın Neptunas Klaipeda ekibini ağırlayacak, Bahçeşehir Koleji ise Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Bursa/20.00/Ulm/21.30)

6 - FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın beşinci haftasında; G Grubu'nda Yukatel Denizli Basket, Danimarka'nın Bakken Bears ekibini konuk edecek.

(Denizli/20.00)

7 - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında; C Grubu'nda Fenerbahçe Tarfin, İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek, D Grubu'nda Emlak Konut ise Polonya'nın AZS UMCS Lublin takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/Lublin/20.00)

8 - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu dördüncü maçında Çimsa ÇBK Mersin, Polonya'nın Slesa Wroclaw ekibine konuk olacak.

(Wroclaw/20.30)

9 - SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında, İstanbul Gençlik-Gaziantep Gençlikspor karşılaşması oynanacak.

(İstanbul/17.00)

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Kaynak: AA