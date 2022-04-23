GÜNDEM ÖZETİ / 24 Nisan 2022

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret edecek.

(Ankara/12.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Konfederasyonu İftar Programı'na katılacak.

(İstanbul/20.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev ziyaretinde bulunacak, Demokrat Parti Genel Merkezi'nde 5 muhalefet partisinin genel başkanlarıyla bir araya gelecek.

(Ankara/11.00/19.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İstanbul Ticaret Odası İş Dünyası Buluşması"na katılacak.

(İstanbul/17.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, Tohum Dağıtım Programı'na katılacak, tarım sektörü temsilcileriyle toplantı yapacak.

(Niğde/12.30-17.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Marine Le Pen'in yarışacağı cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu düzenlenecek.

(Paris)

2- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlediği "Şehit Diplomatlar Sergisi" Avusturya'nın başkenti Viyana'da açılacak.

(Viyana)

3- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Süngübayırı ve 57. Alay şehitlikleri ile Seddülbahir Kalesi'ni ziyaret edecek, Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. Yıl Dönümü Anma Törenleri ile Fransız Mezarlığı ve Cape Halles Anıtı'ndaki anma törenlerine katılacak, Bigalı Kalesi açılışı ile iftar programına iştirak edecek.

(Çanakkale/13.45-19.45)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 34. haftaya Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor, Altay-Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Malatya/16.00/İzmir/Antalya/20.30)

2- Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor, Kocaelispor-Manisa FK, Balıkesirspor-MKE Ankaragücü ve İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçları yapılacak.

(Bolu/Ankara/13.30/Kocaeli/16.00/Balıkesir/İstanbul/20.30)

3- TFF 2. Lig gruplarında 36. hafta maçları yapılacak, TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 32'nci, 2. Grup'ta 36. hafta karşılaşmaları oynanacak; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta tamamlanacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftaya Frutti Extra Bursaspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Galatasaray Nef-TOFAŞ ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/13.00/İstanbul/15.30/Denizli/18.00)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 28. haftaya 3 maçla devam edilecek.

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabında, Halkbank ile Arkas Spor arasındaki serinin üçüncü maçı yapılacak.

(Ankara/17.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmaları oynanacak.

7- Hentbolda Erkekler Süper Ligi'ne yükselecek 3 takımın belirleneceği 2021-2022 Sezonu Erkekler 1. Ligi Final Grubu mücadelesi tamamlanacak.

(Tokat)

8- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde gerçekleştirilen "TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul", çiftler ve tekler final maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/12.30/15.00)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4. ayak mücadelesi İtalya Grand Prix'si yapılacak.

(Imola/16.00)

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AA / Güncel