Günün Gündemi: Siyaset, Ekonomi ve Spor

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve hükümet ortakları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.

(Ankara/14.00)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in vefat eden kardeşi Güzin Büyükerşen'in cenaze törenine katılacak.

(Eskişehir/13.10)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesinin açılışına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Gaziantep 300 yataklı Kadın Doğum Hastanesi ve Toplu Hastane ve Aile Sağlık Merkezlerinin açılış törenine iştirak edecek.

(Gaziantep/12.30/14.00/15.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenecek "İnsani Yardım ve Türkiye Modeli" başlıklı programa katılacak.

(Ankara/14.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Moldova'daki resmi ziyareti kapsamında Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu, Moldova Başbakanı Vasile Tofan ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelecek.

(Kişinev)

5- AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Menderes Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, ardından AK Parti İlçe Başkanlığında basın açıklaması yapacak.

(İzmir/13.00/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin dönemsel iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk edeceği ilk maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Italiano ve bir oyuncusu, burada müsabakaya ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.30/14.30)

2- UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş'a konuk olacak Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'in teknik direktörü Zeljko Sobic ile bir oyuncusu, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı yapacak. Konuk takım son çalışmasına da burada çıkacak.

(İstanbul/19.20/20.00)

3- Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros ekibini ağırlayacakları ilk maç öncesi Papara Park'ta basın toplantısı düzenleyecek. Bordo-mavili ekip, son çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacak.

(Trabzon/16.30/18.00)

4-UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Trabzonspor'a konuk olacak Macaristan temsilcisi Ferencvaros'un teknik direktörü Balazs Borbely, Papara Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.

(Trabzon/19.15)

5- Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/14.00)

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Kaynak: AA