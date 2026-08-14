Günün Gündemi: Siyaset, Ekonomi ve Spor

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında Başkent Millet Bahçesi'nde "25. Yıl Özel Mitingi" düzenlenecek.

(Ankara/17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Hyundai IONIQ 3 Seri Üretim Başlangıç Töreni"ne iştirak edecek.

(Kocaeli/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı ücretli çalışan istatistiklerini, inşaat ve hizmet üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamındaki temaslarına devam edecek.

(Kahire)

2- ?ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerin yeniden başladığını açıklamasının ardından taraflar arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu, Galatasaray-Arca Çorum FK karşılaşmasıyla başlayacak.

(İstanbul/21.30)

2- Fenerbahçe Kulübü, anlaşma sağlanan Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku için Chobani Stadı'nda imza töreni düzenleyecek.

(İstanbul/11.30)

3- Beşiktaş Kulübünün anlaşma sağladığı Sırp futbolcu Dusan Vlahovic için Tüpraş Stadı'nda imza töreni gerçekleştirilecek.

(İstanbul/19.03)

4- Trendyol 1. Lig'in ikinci hafta açılış maçında Turka Esenler Erokspor, SMS Grup Sarıyer'i konuk edecek.

(İstanbul/21.30)

5- A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Portekiz ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde özel karşılaşma oynayacak.

(İstanbul/19.00)

6- Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Avrupa Şampiyonası öncesi organize edilen "Milli Takımlar Gala Gecesi" etkinliği, Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirilecek.

(İstanbul/19.00)

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Kaynak: AA