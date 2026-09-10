GÜNDEM ÖZETİ / 10 Eylül 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

2 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Sanayi Odasının ev sahipliğinde düzenlenen "Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu"na katılacak.

(Ankara/18.00)

3 - Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kadın Buluşması etkinliğine katılacak, pazar yeri ve esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ardahan/14.30/15.30/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Okyanuslar, İklim ve Mavi Ekonomi Üst Düzeyli Bakanlar Oturumu'na ve Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni'ne katılacak.

(Trabzon/10.00/12.30)

2 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İtalya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Marina Elvira Calderone ile görüşecek, ??bakanlıklar arası işbirliği mutabakat zaptı imza törenine iştirak edecek.

(Roma)

3 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GİTEX Ai Türkiye etkinliğine katılacak.

(İstanbul/12.20)

2 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya Savunma Günü resepsiyonuna iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

3 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mavi Diyalog-Okyanus ve Denizlerde İklim Değişikliği ve Dirençlilik Programı ile Uzunkum Yaşam Alanı ve Millet Bahçesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Trabzon/10.00/12.30)

4 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak, haftalık para ve banka istatistikleri yayımlanacak.

(İstanbul/14.00/14.30)

5 - Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı sanayi üretim endeksi verileri ile 2026 yılı Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(Ankara/14.00)

7 - Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/15.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı açıklarında batan gemiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Lefkoşa)

2 -? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1 - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Klasik Düşünce Okulu Akademisyenler Kampı 2026" açılış programına katılacak.

(Konya/09.30)

2 - Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İstanbul)

SPOR

1 - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek.

(İstanbul/19.45)

2 - 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup maçlarına, İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'da devam edilecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı, D Grubu'ndaki ilk maçında Almanya ile karşılaşacak.

(Cluj-Napoca/20.00)

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Kaynak: AA