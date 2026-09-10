Galatasaray'ın Avrupa'da deplasmanda yüzü gülmüyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e öne geçtiği maçta 3-1 yenildi.

AVRUPA KABUSU DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasman müsabakasının sadece birinde kazanabildi. Galatasaray, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenildiği Bayern Münih müsabakasıyla başlayan süreçte Avrupa kupalarında 16 dış saha maçı yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte sadece geçen sezon Hollanda temsilcisi Ajax'ı (3-0) mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, diğer 15 mücadelede 3 beraberlik alırken, 12. kez yenildi.

SIRADAKİ RAKİP BARCELONA

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki sıradaki rakibi İspanyol temsilcisi Barcelona olacak. Zorlu maç RAMS Park'ta oynanacak.