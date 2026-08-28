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Zeytinburnu'nda İETT Otobüsü Duvarı Deldi: 7 Yaralı

Zeytinburnu'nda İETT Otobüsü Duvarı Deldi: 7 Yaralı
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Zeytinburnu'nda Kennedy Caddesi'nde seyreden bir İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Araçta sıkışan şoför itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapatıldı.

Zeytinburnu'nda, İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Araçta sıkışan İETT şoförü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bazı yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken hafif yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yan yol Bakırköy istikameti trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA
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