Husiler Marib'e Füze ve İHA Saldırısı Düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husilerin Marib kentine yeni bir balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği, hükümet güçlerine ait hava savunma sistemlerinin ise Husilere ait bazı İHA'ları düşürdüğü bildirildi.

Yemen Savunma Bakanlığı, İran destekli Husilerin, sivillerin ve yerinden edilmiş kişilerin yoğun olarak yaşadığı Marib kentini çok sayıda füze ve İHA ile hedef aldığını açıkladı.

Yemen TV'nin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, hükümet güçlerine bağlı hava savunma sistemleri, Marib semalarında Husilere ait İHA'ları etkisiz hale getirdi.

Hükümete bağlı Sebe televizyonu da Husilerin Marib kentindeki bazı mahallelere balistik füze ve İHA'larla "yeni bir saldırı" düzenlediğini duyurdu.

Haberde, hükümet güçlerine ait hava savunma sistemlerinin Marib semalarında Husilere ait bazı İHA'ları düşürdüğü belirtilirken, saldırının yol açtığı can kaybı veya hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Husilerden ise söz konusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen Savunma Bakanlığı, İran destekli Husilerin dün Marib ve Hadramevt vilayetlerinde konuşlu ordu birliklerine düzenlediği balistik füze ve İHA saldırısında 17 asker ve subayın hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin yaralandığını duyurmuştu.

Yemen'de temmuz başından bu yana hükümet güçleri ile Husiler arasında çeşitli cephelerde aralıklı çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA