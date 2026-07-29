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GÜNCELLEME - Çanakkale merkezdeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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- Vali Toraman: "Yangın geçen yıl yanan alanda ot yangını şeklinde seyretmektedir"

Çanakkale'nin merkez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Saraycık köyü yakınlarında otların hakim olduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Saraycık köyü kırsalında çıkan yangına 6 helikopter, 16 arazöz, 5 dozer ve diğer araçlarla müdahalenin etkin bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Toraman, yangının geçen yıl yanan alanda, ot yangını şeklinde seyrettiğini, bütün kurumların, araç ve personeliyle sahada özveriyle çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA
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