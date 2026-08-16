Haberler

Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı 47'ye yükseldi

Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı 47'ye yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye çıkarken, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi
ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Endonezya'nın Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olduğu bildirildi.

Açıklamada, 7,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından aynı bölgede 5,6 ile 6,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedilirken, tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Başkanı Suharyanto, kurtarma ekiplerinin, çoğunluğu Sikka, Manggarai ve Doğu Manggarai'deki üç ağır hasar gören bölgede olmak üzere çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.

Nagekeo bölgesinde yaklaşık 2 bin kişinin geçici barınaklara sığındığını belirten Suharyanto, lojistik destek sağlamak ve acil durum müdahale operasyonlarına destek olmak amacıyla üç helikopter ve bir kurtarma gemisinin görevlendirildiğini bildirdi.

Doğu Nusa Tenggara Eyaleti Polis Şefi Rudi Darmoko, depremin ciddi hasara yol açtığını ve binaların çöktüğünü vurgulayarak, şehirler ve köylerdeki elektrik kesintilerinin bilgi akışını engellediğini ve arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını ifade etti.

Ölü sayısı 47'ye yükseldi

BNPB'den yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye çıktığı, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Depremde bölgedeki 346 evin hasar gördüğü vurgulanan açıklamada, 87 eğitim ve 18 sağlık tesisi ile 5 ibadethane ve 6 kamu binasının da zarar gördüğü belirtildi.

Ülkenin Meteoroloji Ajansı da 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 6,2 olmak üzere en az 235 artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Öte yandan Kuzey Sumatra eyaletindeki Pematangsiantar kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde başka bir deprem meydana gelirken, can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

Süleymancılara yeni baskın! Firari aranırken 200 kilo altın bulundu
Süleymancıların Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış

Süleymancıların Köln'deki dev merkezi görüntülendi
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı

Türkiye'nin konuştuğu 200 kilo altın bakın nereden çıktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özlem Gültekin'in şüpheli ölümü araştırılıyor! Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu

Özlem Gültekin'in ölümü sonrası eşi Erhan Çelik sessizliğini bozdu
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı

Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
İBB yetkilisinin acı sonu: Genç şehir plancısı Japonya uçağında hayatını kaybetti

İBB yetkilisinin acı sonu: Japonya uçağında hayata veda etti
SMS hatırlatmaları rekor getirdi: Bakan Şimşek bizzat teşekkür etti

Rekor gelince Bakan Şimşek bizzat teşekkür etti
Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Viyadük altında ölü bulundu! Şehrin sevilen doktoruna acı veda
Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'tan günler sonra ilk görüntü

Tutuklanan Süleymancılar'ın liderinden günler sonra ilk görüntü
Kılıçdaroğlu görmesin! CHP'nin ağır topu İmamoğlu'nu ziyaret etti

Kılıçdaroğlu görmesin! CHP'nin ağır topu İmamoğlu'nu ziyaret etti