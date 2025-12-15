GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde "AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/15.00)
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel