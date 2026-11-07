Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gümüşhane Kürtün'de Örümcek Ormanları'ndaki sonbahar renkleri dronla görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane Kürtün'de Örümcek Ormanları'ndaki sonbahar renkleri dronla görüntülendi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki 2 bin 630 dekarlık Örümcek Ormanları'nda sonbaharda oluşan renkli manzara dronla görüntülendi. Ladin, göknar ve çam ağaçlarının sarı, turuncu ve kahverengi tonlara büründüğü orman, yürüyüş yapan doğaseverlerin ilgisini çekti.

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde 2 bin 630 dekarlık 'Tabiat koruma alanı' olarak tescilli Örümcek Ormanları'nda sonbaharda ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.

Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyündeki 2 bin 630 hektar alanda bulunan ve 1998 yılında 'Tabiat koruma alanı' ilan edilen Örümcek Ormanları, zengin ağaç dokusu ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Ladin, göknar ve çam ağaçlarının bir arada bulunduğu ormanlar, sonbaharda renk değiştirdi. Sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen ağaçlar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Örümcek Ormanları, sonbahar döneminde çok sayıda doğaseveri ağırladı. Bölgeye gelen doğa tutkunları, ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü eşliğinde yürüyüş yaparak doğayla iç içe vakit geçirdi.

Örümcek Ormanları'nda sonbahar renkleri arasında yürüyüş yapan doğaseverler ve ormanlardaki eşsiz sonbahar manzarası dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı ismi görevden aldı
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK, 3 şirketin işlemlerinde 88 kişi hakkında suç duyurusu kararı verdi

3 şirketin işlemleri mercek altında! SPK'dan 88 kişiye suç duyurusu
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi16

Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamada
Yeşilçam oyuncusu Bahar Erdeniz'in son hali ortaya çıktı12

Yeşilçam'ın efsane güzelini gören tanıyamadı! İşte son hali
20 yıllık balıkçı şok oldu! Leopar desenli zırhlı balık yakaladı

Hataylı balıkçı şok oldu! Leopar desenli zırhlı balık yakaladı
Volkan Demirel 'Biliyorum' diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı

"Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil15

Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil
Yabancı Damat'ın senaristi Güliz Kucur hayatını kaybetti

Bir dönemin efsane dizilerini yazmıştı! 61 yaşında acı veda