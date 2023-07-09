Gümüşçüde hırsızlık kamerada
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir gümüş dükkanına giren grup, iş yeri sahibinin dikkatini dağıtarak 3 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Lüleburgaz'da 4'ü kadın 2'si çocuk 6 kişilik grup gümüş dükkanına girdi. Kalabalık grup olarak girerek dükkan sahibinin dikkatini dağıtan kadınlar, en uygun zamanı kolladı. Ürünleri inceler gibi yapan kadınlar değeri 3 bin TL'ye varan ziynet eşyalarını çaldı. Malzemelerinin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi Onur Yayla, olaydan sonra güvenlik kameralarını incelerken soyulduğunu anladığını, olayın failleri hakkında şikayetçi olduğunu bildirdi.
Gümüşçüde hırsızlık kamerada
KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir gümüş dükkanına giren grup, iş yeri sahibinin dikkatini dağıtarak 3 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı.
Lüleburgaz'da 4'ü kadın 2'si çocuk 6 kişilik grup gümüş dükkanına girdi. Kalabalık grup olarak girerek dükkan sahibinin dikkatini dağıtan kadınlar, en uygun zamanı kolladı. Ürünleri inceler gibi yapan kadınlar değeri 3 bin TL'ye varan ziynet eşyalarını çaldı.
Malzemelerinin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi Onur Yayla, olaydan sonra güvenlik kameralarını incelerken soyulduğunu anladığını, olayın failleri hakkında şikayetçi olduğunu bildirdi.