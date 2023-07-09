Gümüşçüde hırsızlık kamerada

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir gümüş dükkanına giren grup, iş yeri sahibinin dikkatini dağıtarak 3 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Lüleburgaz'da 4'ü kadın 2'si çocuk 6 kişilik grup gümüş dükkanına girdi. Kalabalık grup olarak girerek dükkan sahibinin dikkatini dağıtan kadınlar, en uygun zamanı kolladı. Ürünleri inceler gibi yapan kadınlar değeri 3 bin TL'ye varan ziynet eşyalarını çaldı. Malzemelerinin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi Onur Yayla, olaydan sonra güvenlik kameralarını incelerken soyulduğunu anladığını, olayın failleri hakkında şikayetçi olduğunu bildirdi.