Rauf Denktaş'ın 14'üncü Ölüm Yıldönümü... Uysal: "Verdiği Mücadelenin Mahiyetini ve Kıymetini Bilerek Kıbrıs Davasına Sahip Çıkacağız."

Güncelleme:
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, KKTC'nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 14. yıldönümünde rahmetle anarak, Kıbrıs Türklerinin haklarını savunacağına dair taahhütte bulundu.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, KKTC'nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, " Kıbrıs'ta milletimizin varlık mücadelesinin, hak ve hürriyet mücadelesinin liderlerinden, Kıbrıs Türklerinin haklarını hem sahada hem masada canı pahasına savunan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ı vefatının 14. Yıldönümünde rahmetle ve şükranla anıyoruz. Verdiği mücadelenin mahiyetini ve kıymetini bilerek Kıbrıs Davasına sahip çıkacağız" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 14'üncü vefat yıldönümünde andı. Uysal, "Kıbrıs'ta Milletimizin varlık mücadelesinin, hak ve hürriyet mücadelesinin liderlerinden, Kıbrıs Türklerinin haklarını hem sahada hem masada canı pahasına savunan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ı vefatının 14. Yıldönümünde rahmetle ve şükranla anıyoruz. Verdiği mücadelenin mahiyetini ve kıymetini bilerek Kıbrıs Davasına sahip çıkacağız. Ruhu şad olsun" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
