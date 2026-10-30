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Gültekin Uysal, Mesut Yılmaz'ı vefatının 6. yılında rahmetle andı

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Gültekin Uysal, Mesut Yılmaz'ı vefatının 6. yılında rahmetle andı
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ı vefatının 6'ncı yılında sosyal medyadan andı. Uysal, Yılmaz'ın demokrasiye ve millet iradesine bağlılığının ve Türkiye'ye hizmet gayretlerinin daima hatırlanacağını belirtti.

(ANKARA)- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ı vefatının 6'ncı yılında anarak, "Ülkemizin kritik dönemlerinde üstlendiği sorumluluklar, demokrasiye ve millet iradesine bağlılığı, Türkiye'ye hizmet yolundaki gayretleri daima hatırlanacaktır" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatının 6'ncı yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uysal, şunları kaydetti:

"Türk siyasi hayatına uzun yıllar hizmet etmiş, Anavatan Partisi eski Genel Başkanımız, Başbakanımız, kıymetli devlet adamı Mesut Yılmaz'ı ebediyete irtihalinin 6. yılında rahmet, saygı ve özlemle yad ediyorum.

Merkez sağ siyaset geleneğimizin önemli temsilcilerinden biri olan merhum Mesut Yılmaz; devlet tecrübesi, siyasi birikimi, uzlaşma kültürüne verdiği önem ve Türkiye'nin dünyayla bütünleşmesi yönündeki gayretleriyle siyasi hayatımızda müstesna bir yer edinmiştir.

Ülkemizin kritik dönemlerinde üstlendiği sorumluluklar, demokrasiye ve millet iradesine bağlılığı, Türkiye'ye hizmet yolundaki gayretleri daima hatırlanacaktır.

Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor; kendisini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: ANKA
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