Piyanist Gülsin Onay, İstanbul ve Ankara'da yılbaşı konserleri verecek

Dünyaca ünlü piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay, "Yılbaşı Özel Konserleri" kapsamında İstanbul ve Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

Ankara'da Room Galleria'da 26 Aralık'ta, İstanbul'da Decollage Art Space'te ise 27 Aralık'ta konser verecek sanatçı, Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, Edward Elgar ve Claude Debussy'nin eserlerini yorumlayacak.

Bu yıl 11 ülkede konserler veren ve masterclass eğitimlerine imza atan sanatçı, her salı TRT Radyo 3'te "Gülsin Onay'la Radyo 3 Atölyesi" programında müzikseverlerle buluşuyor.