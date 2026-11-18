(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, CHP Balıkesir Kadın Kolları'nın, Balıkesir Kadın Platformu'ndan çıkarıldığını belirterek, "Kadın mücadelesi hiçbir siyasi kimliğin dışında bırakılmadan, demokrasi ve dayanışma içinde büyüyecektir" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, yaptığı yazılı açıklamada, Balıkesir'de kadın haklarını savunmak amacıyla kurulan Balıkesir Kadın Platformu'nun kurucu üyesi olduğu CHP Balıkesir Kadın Kolları'nın temsil yetkisini elinden alarak platformdan çıkarttığını bildirdi. Gülsever, şunları kaydetti:

"Kadın mücadelesi hiçbir yapının tekelinde, hiçbir siyasi anlayışın tahakkümünde değildir. Cumhuriyet Halk Partisi ; köklü tarihi, demokratik değerleri, örgütlü yapısı ve eşitlik mücadelesiyle bu ülkenin temel siyasi kurumlarından biridir. CHP Kadın Kolları ise bu kurumsal kimliğin ayrılmaz parçası, kadınların hak, özgürlük ve eşitlik mücadelesinin örgütlü temsilcisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir kadın örgütünün kadın platformlarının dışına itilmesini kabul etmiyoruz. Bu yaklaşım yalnızca CHP'li kadınları değil, kadınların demokratik temsil hakkını, çoğulculuğu ve ortak mücadele kültürünü de yok saymaktadır.

Soruyoruz: Mesele kadın cinayetlerine karşı omuz omuza mücadele etmek değil mi? Mesele kadınların ekonomik bağımsızlığı, yoksullukla mücadelesi, istihdamı ve emeğinin karşılığını alması değil mi? Mesele kadın haklarını, laikliği, eşitliği, özgürlüğü ve yaşam hakkını birlikte savunmak değil mi? Yoksa mesele, her kadının sizin düşüncenizi benimsemesini beklemek, farklı siyasi kimlikleri ve kurumsal temsiliyetleri mücadele alanının dışına itmek mi?

Kadın dayanışması, kadınları tek bir düşünceye mahküm etmek değildir. Farklılıklarımıza rağmen ortak haklarımız için yan yana durabilmektir. Demokrasi ve çoğulculuk yalnızca savunulduğu zaman değil, farklı düşünen kadınlara eşit söz ve temsil hakkı tanındığında anlam kazanır. Cumhuriyet Halk Partili kadınlar bu ülkenin kadın mücadelesinde dün de vardı, bugün de var, yarın da olacaktır. CHP Kadın Kollarının kurumsal kimliği ve temsil hakkı hiçbir platformun onayına bağlı değildir.

Kadınları birleştirmesi gereken yapıların ayrıştırıcı tutumunu, dışlayıcı ve dayatmacı anlayışını kınıyoruz. Hiçbir yapı kadın mücadelesinin sahibi değildir. Hiçbir siyasi görüş kadınların dayanışma hakkından daha büyük değildir. Bizim mücadelemiz dışlamak değil, birleştirmek, susturmak değil, söz hakkı vermek, dayatmak değil, eşitlik temelinde birlikte yürümektir. Kadınların yaşam hakkı da geçim hakkı da vazgeçilmezdir. Kadın mücadelesi hiçbir siyasi kimliğin dışında bırakılmadan, demokrasi ve dayanışma içinde büyüyecektir."

Kaynak: ANKA