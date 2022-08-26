Gülşen'in tutuklanmasının ardından İlahiyatçı Ebubekir Sifil'in "Namaz kılmayanlar öldürülebilir" sözleri yeniden gündem oldu
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Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatiplilerle ilgili sözlerinin ardından tutuklanması büyük tartışma yaratırken, karar sonrası çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "Namaz kılmayanlar öldürülebilir" çıkışıyla gündeme gelen İlahiyatçı Ebubekir Sifil hakkında neden bir işlem yapılmadığını sordu. Aralarında CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, Demokrat Partili Cemal Enginyurt'un da bulunduğu çok sayıda kişi "Gülşen tutuklandı. Sıra namaz kılmayanlar öldürülmeli diyen de değil mi?" ifadesini kullandı.
Nisan ayında çıktığı bir konserde İmam hatiplilerle ilgili sarf ettiği sözler sonrası büyüyen tepkilerin ardından dün akşam tutuklanan şarkıcı Gülşen, sosyal medyayı deyim yerindeyse yerinden oynattı.
Karar aralarında ünlü sanatçı ve siyasetçilerin de bulunduğu yüzlerce kişinin büyük tepkisini çekerken, çok sayıda kullanıcının İlahiyatçı Ebubekir Sifil'in "Namaz kılmayanlar öldürülebilir" çıkışında bulunduğu videoyu hatırlattığı paylaşımlar sosyal medyada yer aldı.
Sifil'in önceki gün internete düşen videoda "Bir adam var çok laubali davranıyor. Efendim, aslında namazın önemini biliyor. Kılmamak için herhangi bir meşru mazereti yok. Yani eli sağlam ayağı sağlam suya kavuşmuş, abdest alma sıkıntısı yok, namaz kılma sıkıntısı yok, zaman sıkıntısı yok vesaire. Bu adam keyfi olarak namazı sürekli biçimde aksatıyorsa cezaya çarptırılır. Çağırılır, azarlanır. Çağırılır, tekdir edilir. Çağırılır, dövülür. Devam ederse taziren öldürülebilir" ifadelerini kullanmıştı.
Gülşen'in İmam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası tutuklandığını ancak böylesine tehlikeli sözlere rağmen Sifil hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını belirten, aralarında CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, Demokrat Partili Cemal Enginyurt'un da bulunduğu çok sayıda kişi, attıkları tweet'lerle bunun nedenini sordu.
İşte sosyal medyada yer alan o tepkilerden bazıları;