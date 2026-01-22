Haberler

Gözaltına alınan Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu hakkında karar verildi

Gözaltına alınan Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu hakkında karar verildi
Güncelleme:
Güllü'nün ölümüne ilişkin gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak şartıyla serbest bırakıldı. Eminoğlu, adliyeden çıkarken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Neyi çekiyorsunuz, yeter!" diyerek tepki gösterdi.

  • Kervan Eminoğlu, 'kasten öldürmeye azmettirme' iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak koşuluyla serbest bırakıldı.
  • Kervan Eminoğlu, şarkıcı Güllü'nün ölümünden 20 dakika sonra Tuğyan Ülkem Gülter'e WhatsApp üzerinden iki mesaj gönderip sildi.
  • Tuğyan Ülkem Gülter, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

"Güllü" olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi.

Teknik ve fiziki takip sonrası daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.

"AZMETTİRME" SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu da dün ifadesi için Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı. İfadenin ardından 'Kasten öldürmeye azmettirme' iddiasıyla gözaltına alınan Eminoğlu, bu sabah adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen Kervan Eminoğlu yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak koşuluyla serbest bırakıldı. Adliyeden ayrılırken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına Eminoğlu, "Neyi çekiyorsunuz yeter" diyerek tepki gösterdi.

GÜLLÜ ÖLDÜKTEN 20 DAKİKA SONRA TUĞYAN'A MESAJ YAZIP SİLMİŞ

Öte yandan incelenmek üzere cep telefonuna el konulan ve kan ile idrar örneği alınan Kervan Eminoğlu'nun, şarkıcı Güllü pencereden düşüp öldükten 20 dakika sonra saat 01.50'de Tuğyan Ülkem Gülter'e WhatsApp üzerinden iki mesaj gönderip, sildiği öğrenildi. Eminoğlu'nun savcılık sorgusunda bu mesajların içeriğini hatırlamadığını söylediği belirtildi.

