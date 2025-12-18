Haberler

Güllü'nün ölümü soruşturmasında ev hapsindeki Sultan Nur'un kaldığı site görüntülendi

Yalova'da şarkıcı Güllü'nün düşerek ölümünün ardından ortaya çıkan soruşturma sürecinde 'ev hapsi' cezası verilen Sultan Nur Ulu, adli kontrol şartları altında yaşamını sürdürüyor. Ulu, temel ihtiyaçlarını internet üzerinden sipariş veriyor.

YALOVA'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 'ev hapsi' cezası verilen Sultan Nur Ulu'nun (24), adli kontrol kapsamında cezasını çektiği kentteki güvenlikli site, DHA tarafından görüntülendi. Ulu'nun, temel ihtiyaçlarını internet üzerinden sipariş vererek karşıladığı, avukatının ise ev hapsi kararına itiraz ettiği kaydedildi.

'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında 'ev hapsi' kararı verildi.

'BEN DÜŞÜŞ ANINI GÖRDÜM, KORKTUĞUM İÇİN SÖYLEYEMEDİM'

Savcılıktaki ifadesinde şarkıcı Güllü'nün yüzünün cama doğru dönük olduğunu ifade ederek, düşüş anını gördüğünü söyleyen Ulu, "Tuğyan arkadan, annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak, kendisini hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm" dedi. Korktuğu için yaşananları itiraf edemediğini de belirterek, "Tuğyan'la yalnız kaldığımız bir ara bana, 'Ben yanarsam ikimiz de yanarız' dedi. Tuğyan'ın bana bunu demesinin sebebi annesini ittirdiğini görmemdi" dediği öğrenilen Sultan Nur Ulu, işlemlerinin ardından polis eşliğinde, kiracı olarak kaldığı evine götürüldü.

TEMEL İHTİYAÇLARINI İNTERNETTEN SİPARİŞ VERİYOR

Ulu'nun adli kontrol kapsamında 13 Aralık'tan bu yana kaldığı kentteki güvenlikli site, DHA tarafından görüntülendi. Sitenin güvenlik görevlisiyle yapılan görüşmede, Sultan Nur Ulu'nun kiracısı olduğu evde yalnız kaldığı ve eve kimsenin gelip gitmediği öğrenildi. Sadece İl Emniyet Müdür Yardımcısının kontrol amaçlı siteye gelip, evi ziyaret ettiği belirtildi. Ulu'nun, temel ihtiyaçlarını internet üzerinden sipariş vererek karşıladığı, avukatının ise ev hapsi kararına itiraz ettiği de kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
