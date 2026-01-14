Haberler

Gülizar Biçer Karaca: Siz Atatürk'ten, İstiklal Marşı'ndan, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden Ne İstiyorsunuz?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, ilkokul karnelerinden Atatürk resmi, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe'nin kaldırılmasına tepki gösterdi ve iktidarı Atatürk düşmanlığı ile suçladı.

(ANKARA) - CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Öğreniyoruz ki ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin karnelerinden Atatürk resmi, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe kaldırılmış. Siz Atatürk'ten, İstiklal Marşı'ndan, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden ne istiyorsunuz? Bu çocuklar karne sevincini yaşarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini görmelerinden neden rahatsız oluyorsunuz" dedi.

"Her gün iktidarın Atatürk düşmanlığını, Cumhuriyet düşmanlığını açıkça ifşa ettiği uygulamalarla karşılaşmaya devam ediyoruz" diyen CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu açıklamasında, şunları kaydetti:

"Daha dün İstanbul'daki bir okulda, Milli Eğitim müfredatına ve kılık kıyafetine hiç uygun olmayan şekilde, gencecik çocuklarımıza okulun bahçesinde Ensar Vakfı'yla yapılan protokol çerçevesinde tekbir getirtilip pratik yaptırıldığına tanıklık ettik. Ensar Vakfı'nı nereden tanıyoruz? Ensar Vakfı, Karaman'da 45 çocuğa yönelik istismar vakasıyla sabıkalı bir vakıftır. Nasıl oluyor da böyle bir vakıfla Milli Eğitim Bakanlığı protokol yapabiliyor? Böyle bir vakıf, böyle bir anlayış nasıl oluyor da okullara, o küçücük çocuklarımızın yanına sokulabiliyor?

"Neden rahatsız oluyorsunuz"

Yine bugün öğreniyoruz ki ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin karnelerinden Atatürk resmi, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe kaldırılmış. Siz Atatürk'ten, İstiklal Marşı'ndan, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden ne istiyorsunuz? Bu çocuklar karne sevincini yaşarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini görmelerinden neden rahatsız oluyorsunuz?

"Mustafa Kemal Atatürk'e dönük bu tavrınız size kaybettirecek"

Daha ne kadar bu ülkenin kurucu değerlerine, kurucusuna, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kaldırmanın dayanılmaz hafifliğini yaşatacaksınız? Ama sizi uyarıyorum: Siz bunları yaptıkça 85 milyon yurttaşımız, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve devrimlerine daha da güçlü, daha da sımsıkı sarılıyor. Yüreklerinde O'na, O'nun devrimlerine ve O'nun açtığı yola olan bağlılıkları giderek perçinleniyor. Yapmayın, yapmayın. Siz kaybedeceksiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu ülkede Cumhuriyet devrimlerine yönelik bu saldırılarınız, Mustafa Kemal Atatürk'e dönük bu tavrınız size kaybettirecek. Tekrar uyarıyoruz. Siz yaptıkça, siz buna tevessül ettikçe Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in değerlerine bu millet daha sıkı sarılıyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

146 yıldır böylesi görülmedi! Başkent resmen karlar altında
Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif

İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti