Gülizar Biçer Karaca: Siz Atatürk'ten, İstiklal Marşı'ndan, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden Ne İstiyorsunuz?

(ANKARA) - CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Öğreniyoruz ki ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin karnelerinden Atatürk resmi, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe kaldırılmış. Siz Atatürk'ten, İstiklal Marşı'ndan, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden ne istiyorsunuz? Bu çocuklar karne sevincini yaşarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini görmelerinden neden rahatsız oluyorsunuz" dedi.

"Her gün iktidarın Atatürk düşmanlığını, Cumhuriyet düşmanlığını açıkça ifşa ettiği uygulamalarla karşılaşmaya devam ediyoruz" diyen CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu açıklamasında, şunları kaydetti:

"Daha dün İstanbul'daki bir okulda, Milli Eğitim müfredatına ve kılık kıyafetine hiç uygun olmayan şekilde, gencecik çocuklarımıza okulun bahçesinde Ensar Vakfı'yla yapılan protokol çerçevesinde tekbir getirtilip pratik yaptırıldığına tanıklık ettik. Ensar Vakfı'nı nereden tanıyoruz? Ensar Vakfı, Karaman'da 45 çocuğa yönelik istismar vakasıyla sabıkalı bir vakıftır. Nasıl oluyor da böyle bir vakıfla Milli Eğitim Bakanlığı protokol yapabiliyor? Böyle bir vakıf, böyle bir anlayış nasıl oluyor da okullara, o küçücük çocuklarımızın yanına sokulabiliyor?

"Neden rahatsız oluyorsunuz"

Yine bugün öğreniyoruz ki ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin karnelerinden Atatürk resmi, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe kaldırılmış. Siz Atatürk'ten, İstiklal Marşı'ndan, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden ne istiyorsunuz? Bu çocuklar karne sevincini yaşarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini görmelerinden neden rahatsız oluyorsunuz?

"Mustafa Kemal Atatürk'e dönük bu tavrınız size kaybettirecek"

Daha ne kadar bu ülkenin kurucu değerlerine, kurucusuna, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kaldırmanın dayanılmaz hafifliğini yaşatacaksınız? Ama sizi uyarıyorum: Siz bunları yaptıkça 85 milyon yurttaşımız, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve devrimlerine daha da güçlü, daha da sımsıkı sarılıyor. Yüreklerinde O'na, O'nun devrimlerine ve O'nun açtığı yola olan bağlılıkları giderek perçinleniyor. Yapmayın, yapmayın. Siz kaybedeceksiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu ülkede Cumhuriyet devrimlerine yönelik bu saldırılarınız, Mustafa Kemal Atatürk'e dönük bu tavrınız size kaybettirecek. Tekrar uyarıyoruz. Siz yaptıkça, siz buna tevessül ettikçe Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in değerlerine bu millet daha sıkı sarılıyor."