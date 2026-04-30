Gülistan Doku Soruşturması... Anne ve Babadan Dna Örneği Alındı

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Gülistan Doku soruşturması kapsamında anne Bedriye Doku ve baba Halit Doku'dan Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda DNA örnekleri alındı. Doku ailesinin Avukatı Ali Çimen, "Dosyamız açısından dediğim gibi katkısı artık Tuncay Sonel yönünden de insan öldürülmeye yönelik olarak hakkında soruşturma işlemleri yapıldığını görüyoruz. Anneden saç, doku, kan ve tırnak 4 tane ben biliyorum ama çok kapsamlı bir araştırmaydı. Çok kapsamlı bir yazı hazırlanmıştı. Çok titiz bir soruşturma yürütüldüğünü görüyoruz. Yani bir soruşturmanın sonuçlarını bekliyoruz artık. Yani onu ifade etmeyeyim ama değiştirilen bir araçtan bahsedildiğini duydum sanki" dedi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Doku'nun anne ve babasının "mağdur" sıfatıyla ifadelerinin ve DNA örneklerinin alınması kararlaştırıldı.

Diyarbakır'da ikamet eden Gülistan'ın annesi Bedriye Doku ile babası Halit Doku, sabah saatlerinde adliyeye gederek Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.

İfade işlemlerinin ardından Bedriye Doku ve Halit Doku'nun DNA örneği vermek için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na geçti. Adli tıpta alınacak DNA örneği, Gülistan'ın cinayetinde tutuklu bulunan valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aracındaki DNA örneğiyle karşılaştırılacak.

DNA işlemlerinin ardından Gülistan'ın ablası Aygül Doku ile birlikte açıklama yapan ailenin avukatı Ali Çimen, anne ve babadan kapsamlı DNA örneğinin alındığını söyledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün ortak bir çalışmasıyla DNA incelenmesinin yapılacağını kaydeden Çimen, şöyle konuştu:

"Baş şüpheli Tuncay Sonel işlediği kişisel suçlardan dolayı yargılanıyordu. Yargılanmasının temelini de görevi sırasında yapmış olduğu örtbasa yönelik eylemler oluşturuyordu. Bugün itibarıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla anne Bedriye Doku ve baba Halit Doku'dan kapsamlı ve çeşitli bir şekilde DNA'ları alındı. Bu DNA'lar Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün ortak bir çalışmasıyla DNA incelenmesi yapılacak bu dosyada."

"Tuncay Sonel suç soruşturması kapsamında alınan bir DNA bu"

Bunun dosyamız açısından önemi, şu ana kadar biliyorsunuz biz de taleplerimiz hep o yönlüydü. Bu baş şüpheli Tuncay Sonel'in insan öldürülmeye yönelik eyleminden de hakkında bir soruşturma yürütülmesi gerektiğiydi. Bu işlem ile biz görüyoruz ki artık ilgili insan öldürmeye yönelik olarak da delillerin toplandığını görüyoruz. Bunu Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yapıyor. Bunun bilinmesi gerekir. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ilk defa alıyor. Yani Tuncay Sonel suç soruşturması kapsamında alınan bir DNA bu. Burada bir de çeşitlilik var."

"Yeni bir gelişme var, tabii dosyanın gizliliği yönünden bizim de onu söylememiz doğru olmaz"

Soruşturmada yeni bir gelişmenin olduğunu dile getiren Çimen, önümüzdeki günlerde bu gelişmenin kamuoyuna duyuracaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yeni bir gelişme var. Tabii dosyanın gizliliği yönünden bizim de onu söylememiz doğru olmaz. İşlemler tamamlandıktan sonra açıklanacak. Ama tabii ki çok ciddi bir ilerleme sağlandı. Ondan dolayı da buna ihtiyaç duyuldu. Dosyamız açısından dediğim gibi katkısı artık Tuncay Sonel yönünden de insan öldürülmeye yönelik olarak hakkında soruşturma işlemleri yapıldığını görüyoruz. Anneden saç, doku, kan ve tırnak 4 tane ben biliyorum ama çok kapsamlı bir araştırmaydı. Çok kapsamlı bir yazı hazırlanmıştı. Çok titiz bir soruşturma yürütüldüğünü görüyoruz. Yani bir soruşturmanın sonuçlarını bekliyoruz artık. Yani onu ifade etmeyeyim ama değiştirilen bir araçtan bahsedildiğini duydum sanki."

"Tek isteğimiz kızımızın bir an önce naaşının bulunması"

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku ise, tek isteklerinin kardeşinin naaşına ulaşmak olduğunu belirterek, "Bugün annemden, babamdan DNA örneği alındı. Çok ciddi bir şekilde çalışmalar sürdürülüyor. 6 yılda bizim bir hayvanın doğada kendi adına yapmayacağı kötülüğü bize yapmışlar. Bizim tek isteğimiz kızımızın biraz önce naaşının bulunması, anne babamın dünyadayken o mezar taşında bir Fatiha okuması 6 yıldır annem babamın zaten tek isteği bu. Tuncay Sonel dönemin valisi yani kızımızı koruması gereken bize evladımızı vermesi gereken kişi oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından kızımız canice öldürülmüş. O yetmemiş o da bizi ve devletin bütün kurumlarını köprüye götürüp 220 günden daha fazla bizi köprüde mağdur etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Tuncay Sonel'in mal varlığına el konulsun"

Gülistan'ın soruşturmasında tutuklanan dönemin Valisi Tuncay Sonel'in mal varlığına el konulması çağrısında bulunan Aygül Doku, şöyle konuştu:

"Tuncay Sonel bu serveti nereden getirmiş bilmiyorum. Özellikle bakanlarımıza buradan çağrımızdır. Bir an önce bu şeytanın mal varlığına el konulması gerekmektedir. Çünkü gelinen noktada görülüyor ki açık ve beyan ortadadır bu. Hastanenin başhekiminden tutun ki Engin Yücel'in Zaynal Abakarov'un babası, 'Bu bizi işte Antalya'ya en lüks otele götürmüş' diyor. Milyarlarca, milyonlarca para harcanmış. Bu parayı nereden getirmiş, kızımızın bütün delillerini bu kadar silebilmiş? Bu yüzden daha fazla delil silmemesi adına, daha fazla insan satın almama, insanın vicdanını satın almama adına bunun mal varlığına el konulması elzemdir. Sayın savcılarım ve bakanlarımız bu konuyu bizden daha iyi biliyor ve takip de ediyorlar. Bunlara eminiz."

"Bu suç şebekenin adalet önünde hesap vermesini istiyoruz"

Erzurum, Tunceli ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıkları soruşturmayı titizlikle yürüttüklerini söyleyen Aygül Doku, şunları kaydetti:

"Şu anda Erzurum Başsavcılığından tutun Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından, Diyarbakır Başsavcılığımızdan hepsi konuyla çok titizlikle ilgileniyor. Bizim de tek temelimiz bir an önce kızımızın naaşına ulaşmaktır. Kızımızı zaten kaybettik. Gülistan'ı geri getiremeyeceğiz. Kızımızı bize kim verecek? ya da bugün kızımız niye aramızda değil? Bizim isteğimiz bu canilerin bakın bir değil, iki değil, üç değil, hastane kayıtlarını silene kadar, SIM kartını silene kadar bir sürü kişi bu olayın içinde bir suç şebekesi var Tuncay Sonel'in. Bu suç şebekenin adalet önünde hesap vermesini istiyoruz ki ülkemizde yaşayan hiçbir genç kızımıza, hiçbir çocuğumuza bir daha bu kadar canice cüretkar davranmasınlar."

"Gülistan sadece Doku ailesinin meselesi değil, ülkemin meselesi oldu"

Sabahları biz Gülistan'ı uyandırmaya kıyamazdık. Ben her zaman aile avukatımıza da hani bize ulaşan herkese de söylüyoruz. Bir gün Gülistan'ın mezar taşı için oturup dua edeceğimiz ya insan bunu der mi? Umudumuz çiçek açmış diyecek duruma geleceğimizi tahmin etmezdik. Çok büyük bir kötülük. Ama biz umutluyuz yani kızımızın en azından bir saç teline ulaşabileceğimizi umut ediyoruz. ve şuna çok inanıyorum. Ailem olarak şu anda Gülistan sadece Doku ailesinin meselesi değil, ülkemin meselesi oldu. Gülistan'ımızın naaşı bulunmadan da bu katiller, bu caniler, bu örtbasçılar, bu tecavüzcüler adalete hesap vermeden de bu davanın peşini biz bıraksak Türkiye bırakmaz."

"Biz 'kızımız intihar etmedi' dedikçe Tuncay Sonel bizi o köprüye götürüyordu"

Aygül Doku, tutuklu eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Gülistan Doku'nun arama çalışmalarına ilişkin yaptığı mahkemede yaptığı savunmaya da tepki göstererek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tuncay Sonel her şeyi şeytanca hesaplamış ama hala şeytanlığını devam etmeye çalışıyor. Diyor ki ailenin ifadesinde ailenin isteği üzerine ben su çalışmalarını devam ettirmişim. Çok basit bir şekilde çürütülebilir. Eski haberlerimize bakıldığınız zaman, köprüye bakıldığınız zaman biz ilk günden beri zaten kızımızın intihar etmediğini söyleyen bir aileydik. Şimdi siz evladınızı tanımaz mısınız? Biz dedik ki kızımız bizi aradı, eve gelecekti. Gülistan saçını boyamaya kıyamazdı. Hep diyorduk bu söylemlerimizde var. Nasıl canına kıysın diyorduk. Telefonuna çizik gelmesini istemiyorduk. Ki bir sürü haberde bu var zaten. Tuncay Sonel'in bu cümlesi bizim eski bir haber bu cümlesi eski bir habere bakılarak da çürütülebilir. Şimdi onu da geçtim. Biz 'kızımız intihar etmedi' dedikçe Tuncay Sonel bizi o köprüye götürüyordu. Dalgıç ağabeylerimiz -ki emekleri çok büyüktür- tekrar emeklerine sağlık. Sonuçta görevlerini yapıyorlardı. Onlar ısrarla 'gidin buradan, kızınız burada yok' diyen emekçilerdir. Dalgıç ağabeylerimiz de tanık olarak dinlenilebilir. Dalgıç ağabeylerimize en son dediler ki 'Aileye bilgi vermeyin, Gülistan burada yok" diye. Onlar ona rağmen gelip bize bilgi verdi ya vicdanlı insan var, dayanamıyorlardı. Bu 'sizi kandırıyordu' diyordu. Yani tamamen Tuncay Sonel'in iddiasının yalan olduğu geçmişteki bir yaptığımız haberle bile çürütülebilir."

Kaynak: ANKA