Güdül'de Muhtarlar ve Büyükşehir Yetkilileri ile Toplantı Gerçekleştirildi

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Ankara Büyükşehir Belediyesi ilgili birim amirleri ve mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Doğanay, yaptığı açıklamada, toplantıda mahallelerin ihtiyaç ve önceliklerini ele aldıklarını, ortak akılla hareket ederek çözüm odaklı istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birim amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantının çok yararlı olduğunu belirten Doğanay, "Muhtarlarımız sordu, Büyükşehir Belediyesi birim amirleri cevap verdi. Çözüm odaklı toplantı oldu. Toplantıda ayrıca, yakın zamanda ebediyete irtihal eden Yelli Mahalle muhtarımız merhum Murat Altuntaş'a, önceki dönem Kavaközü Mahallesi muhtarımız merhum Mehmet Akyüz'ün ailelerine plaket takdim ettik." ifadelerini kullandı.

Beypazarı'nda 37 mahallede 2/B çalışmaları tamamlandı

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, 2024 çalışma esasları kapsamında orman sahası içinde ve kenarında bulunan mahallelerden 37'sinde 2/B çalışmasını tamamladı.

Beypazarı başta olmak üzere Ayaş ve Güdül ilçe sahalarını kapsayan geniş alandaki çalışmalar sayesinde 37 mahallenin orman kadastrosu ile 2/B sorunları çözüme kavuşturuldu.

Anaokulu öğrencilerine trafik eğitim verildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri, Beypazarı Halide Edip Adıvar Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Okul bahçesinde çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşen eğitimlerde ekipler, trafik levha ve ışıklarının ne anlama geldiği, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemerinin önemi gibi konularda minikleri bilgilendirdi.

Kurulan platformda temel eğitimin ardından akülü ve pedallı arabalara binen çocuklar, hem eğlendi hem de uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrendi.